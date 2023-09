Haben E-Autohersteller ein Herz für Familien? Bild: gettyimages

Du würdest gerne ein E-Auto kaufen, aber sie sind alle zu klein? Diese hier bestimmt nicht

Geräumige E-Autos mit Platz für mindestens sieben Personen waren bislang dünn gesät. Doch langsam wird die Auswahl grösser. Eine Übersicht.

Mehr «Digital»

Die Familie wächst, der Vierbeiner soll bequem mitreisen, es muss häufig viel transportiert werden oder die Fussballmannschaft der Tochter hat ein Auswärtsspiel. Es gibt viele Gründe, warum man sich nach einer E-Familienkutsche mit sieben Sitzen und extragrossem Kofferraum umschaut.

Allerdings bieten populäre elektrische Familienautos wie Teslas Model Y, VWs ID.4 oder Skodas Enyaq maximal fünf Personen Platz. Soll es etwas grösser sein, wird die Auswahl überschaubar.

Immerhin: Das Angebot wird vielfältiger und die günstigsten Siebensitzer sind nicht mehr gänzlich unerschwinglich. Als Neuwagen sind sie ab 40'000 Franken zu haben, wobei es die dritte Sitzreihe oft nur gegen Aufpreis gibt.



Citroën e-Berlingo

Der Hochdach-Kombi e-Berlingo hat Schiebetüren und Platz für bis zu sieben Personen.

Bild: CITROËN

Citroëns e-Berlingo wird in zwei Längen (4,40 oder 4,75 Meter) angeboten. Der geräumige und relativ preiswerte Stromer kann optional mit einer dritten Sitzreihe und sieben Sitzen bestellt werden. Mindestens 775 Liter Gepäck passen in das Familienauto mit den praktischen Schiebetüren auf beiden Seiten. Sind die Rücksitze und der Beifahrersitz umgeklappt, erhöht sich das Ladevolumen auf bis zu 4000 Liter.



Platz für sieben Personen oder bis zu 4000 Liter Gepäck. bild: insideevs.de

Die Reichweite gibt Citroën mit 280 Kilometern an. Das ist deutlich weniger als bei vielen anderen E-Autos, aber für die allermeisten Fahrten im Alltag ausreichend. Der 50-kWh-Akku ist am Schnelllader unter idealen Bedingungen in 30 Minuten wieder zu 80 Prozent geladen.

Reichweite (WLTP): 280 km

Kofferraumvolumen: 775 bzw. 1050 Liter beim XL-Modell (max. Ladevolumen: 4000 Liter mit umgeklappten Sitzen)



Sitzplätze: 5 bis 7

Preis: ab 37'900 Franken

Eine Alternative ist der grössere Citroën e-Spacetourer mit Platz für bis zu neun Personen.

Kia EV9

Mega-SUV mit modernster Technik und drei Sitzreihen. bild: kia

Kias kommendes Elektro-Flaggschiff EV9 wird mit drei Sitzreihen auffahren. Der fünf Meter lange Mega-SUV soll ab Ende Jahr als Sieben- oder Sechssitzer zu haben sein. Den Preis haben die Südkoreaner noch nicht kommuniziert.

In der Sechssitzer-Variante ist die zweite Reihe um 180 Grad drehbar.



Die vier Sitze im Fond lassen sich komplett umklappen. bild: kia

Der EV9 kommt mit 77- und 99-kWh-Akku. Der grössere Akku soll eine Reichweite bis 541 Kilometer ermöglichen.



Reichweite (WLTP): 541 km

Kofferraumvolumen: unbekannt

Sitzplätze: 6 bis 7

Preis: unbekannt (der EV9 soll ab Ende 2023 verfügbar sein)

Mercedes EQB

Der kompakte Siebensitzer. bild: Mercedes-Benz

Der 4,68 Meter lange Mercedes EQB ist eigentlich ein Fünfsitzer, lässt sich aber gegen Aufpreis auch als behelfsmässiger Siebensitzer konfigurieren. Die dritte Reihe eignet sich nur für Kinder und Personen bis 165 cm Körpergrösse.

Der Mercedes EQB ist optional mit einer dritten Sitzreihe für Kinder erhältlich. Mercedes-Benz

In der dritten Reihe wird es eng. Bild: Mercedes-Benz

Reichweite (WLTP): 469 km

Kofferraumvolumen: 495 Liter, max. 1710 Liter

Sitzplätze: 5 bis 7

Preis: ab 60'500 Franken (Aufpreis 3. Sitzreihe: 1500 Fr.)

Mercedes EQV

Die Mercedes-V-Klasse fährt auch elektrisch und bietet Platz für maximal acht Personen. bild: Mercedes

Den EQV gibt es in zwei Grössen mit 5,14 oder 5,37 Meter Länge. bild: mercedes

Der Kleinbus von Mercedes ist gewissermassen die grössere Luxusversion des Citroën e-Berlingo. Statt fünf bis sieben passen sechs bis acht Personen in die elektrische V-Klasse. Bei den Deutschen gibt es erwartungsgemäss das vornehmere Interieur und der stärkere Akku erlaubt eine grössere Reichweite.

Die Einzelsitze oder Bänke für maximal acht Personen können mit oder gegen die Fahrtrichtung montiert werden. Bild: Mercedes

Reichweite (WLTP): 302 bis 378 km

Kofferraumvolumen: 610 bis 5010 Liter

Sitzplätze: 6 bis 8

Preis: ab 79’100 Franken

Zu teuer? Deutlich günstigere E-Familienvans mit allerdings nur fünf Sitzen sind der neue Mercedes EQT sowie der ähnliche Renault Kangoo, der ab rund 40'000 Franken zu haben ist.

Opel Combo-e Life

Den Opel Combo e-Life gibt es in zwei Grössen mit jeweils maximal sieben Plätzen. Bild: opel

Opels Familienauto ist in beiden Grössen wahlweise mit fünf oder sieben Sitzen erhältlich. Das Raumwunder entspricht technisch Citroëns e-Berlingo sowie Peugeots e-Rifter, die alle aus dem Stellantis-Konzern stammen. Die drei Hochdach-Kombis haben die gleichen Abmessungen und unterscheiden sich optisch und preislich nur geringfügig.



Statt einer durchgehenden Bank lassen sich gegen einen Aufpreis drei Einzelsitze in der zweiten Reihe wählen. bild: opel

Platz für fünf oder optional sieben Personen. bild: opel

Reichweite (WLTP): 293 km

Kofferraumvolumen: 597 bzw. 850 Liter und bis 4000 Liter bei der langen Version mit umgeklappten Sitzen

Sitzplätze: 5 bis 7

Preis: ab 41'470 Franken

Opel Zafira-e Life

Opels Kleinbus für die Grossfamilie ist in zwei Längen verfügbar. bild: opel

Der Zafira ist ein praktischer Kleinbus mit Platz für bis zu neun Personen. Er ist das Geschwistermodell zu Citroëns e-Spacetourer, Peugeots Traveller, Toyotas Proace und Fiats Ulysse, die alle auf der gleichen technischen Plattform basieren. Mit dem kleinen Akku beträgt die Reichweite 224 Kilometer, beim grossen Akku sind es maximal 322 km.



Die Sitze der zweiten und dritten Reihe können vor- und zurückgeschoben sowie für eine Vis-à-Vis-Reise umgedreht werden. bild: opel

Reichweite (WLTP): 224 / 322 km

Kofferraumvolumen: 640 bzw. 1060 Liter und bis 4900 Liter bei der langen Version mit ausgeräumten Sitzen

Sitzplätze: 9

Preis: ab 53'720 Franken

Peugeot e-Rifter

Peugeots Hochdach-Kombi gibt es in zwei Grössen mit maximal sieben Plätzen. bild: peugeot

Der e-Rifter ist Peugeots Pendant zum Citroën Berlingo und Opel Combo-e Life. Der Hochdach-Kombi ist je nach Modell 4,40 oder 4,75 Meter lang.



Reichweite (WLTP): 282 km

Kofferraumvolumen: 571 bzw. 806 Liter und bis 4000 Liter bei der langen Version mit umgeklappten Sitzen

Sitzplätze: 5 bis 7

Preis: ab 39’990 Franken

Tesla Model X

Das alte Model X gibt es optional als Siebensitzer, das neue Model X Plaid nur als Sechssitzer. Bild: AP/AP

Der knapp über fünf Meter lange Luxus-SUV von Tesla kann als 5-, 6- und 7-Sitzer konfiguriert werden. Bei der 7-Sitzer-Variante lassen sich die Sitze der zweiten und dritten Reihe umklappen.

Das Tesla Model X mit sechs Sitzen …

… sowie mit sieben Sitzen. bild: tesla

Reichweite (WLTP): 576 km

Kofferraumvolumen: 425 bis 2314 Liter

Sitzplätze: 5 bis 7

Preis: ab 100'490 Franken

Toyota Proace City Verso

Der Hochdach-Kombi mit Schiebetüren kommt wahlweise mit fünf oder sieben Sitzen. bild: toyota

Der Toyota Proace City ist fast baugleich mit den bereits vorgestellten Familienvans Citroën Berlingo, Opel Combo-e Life und Peugeot Rifter. Die Karosserie ist bei allen Modellen nahezu identisch, nur die Front wurde jeweils der eigenen Marke angepasst.

Reichweite (WLTP): 280 km

Kofferraumvolumen: 571 bzw. 806 Liter und bis 4000 Liter bei der langen Version mit umgeklappten Sitzen

Sitzplätze: 5 bis 7

Preis: ab 42'400 Franken

Volvo EX90

Der über fünf Meter lange Volvo EX90 hat serienmässsig sieben Sitze. bild: volvo

Auch Volvo hat einen gut fünf Meter langen Siebensitzer für die Grossfamilie im Angebot. Der brandneue Luxus-SUV EX90 kann bestellt werden, wird aber wohl erst 2024 ausgeliefert.

Bild: volvo

Reichweite (WLTP): bis 600 km

Kofferraumvolumen: max. 1915 Liter

Sitzplätze: 7

Preis: ab 111’750 Franken

VW ID.Buzz

Das bislang erhältliche VW-Büschen ID.Buzz hat nur fünf Sitze. VW plant aber eine längere Version mit einer dritten Sitzreihe und Platz für sieben Personen. Der grössere ID.Buzz soll noch in diesem Jahr anrollen, weitere Details sind noch nicht bekannt. Klar ist schon jetzt, dass es nicht günstig wird. Der Fünfsitzer-Bus kostet bereits 70'000 Franken.

Der elektrische VW-Bus mit drei Sitzreihen kommt. Bild: vw

Reichweite (WLTP): unbekannt

Kofferraumvolumen: unbekannt

Sitzplätze: 7

Preis: unbekannt

1 / 24 VW hat den Hippiebus digitalisiert – das bietet der ID.Buzz quelle: volkswagen

Und sonst?

Die Liste elektrischer Siebensitzer ist nicht abschliessend und es kommen laufend neue Modelle hinzu. Nächstes Jahr unter anderem der Hyundai Ioniq 7.

Ende 2021 zeigte Hyundai diese Design-Studie des für 2024 angekündigten Ioniq 7. bild: hyundai

Mehr Zeit für einen elektrischen Siebensitzer lässt sich Skoda. Der Skoda 7S ist erst für 2026 angekündigt.

Skodas Siebensitzer kommt erst 2026 und könnte ungefähr so aussehen. bild: skoda

Die Tschechen haben im April das Konzeptauto Vision 7S vorgestellt, das einen Ausblick auf den für 2026 geplanten Siebensitzer gibt. Der Familien-SUV soll eine Reichweite von über 600 Kilometer haben.

Eine Übersicht mit allen aktuell verfügbaren sowie der kommenden Siebensitzer findest du in der Electric Vehicle Database.