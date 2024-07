Fiat Grande Panda: Er soll das erste Mitglied einer neuen Modellfamilie werden. Bis 2027 soll in jedem Jahr ein Modell folgen. bild: fiat

Fiat bringt die Neuauflage des Panda als E-Auto

Modernisierter Klassiker: Fiat bringt den Panda in neuem Look. Die Ikone wächst, erhält neue Technik – und erinnert teilweise bewusst an Gestern.



Markus Abrahamczyk / t-online

Ein Artikel von

125 Jahre Fiat: Der italienische Traditionskonzern feiert in diesem Jahr einen grossen Geburtstag. Zum Jubiläum bringt die Marke mit Hauptsitz in Turin eine Neuauflage ihres Kultmodells Panda auf den Markt. Die kommende Generation wird jedoch deutlich gewachsen sein und auf einer modernen Mixed-Energy-Plattform der Stellantis-Gruppe (u.a. Opel, Peugeot, Chrysler) basieren, zu der Fiat seit deren Gründung vor drei Jahren gehört.

Die Panda-Neuauflage wird zunächst ausschliesslich als reines Elektroauto oder mit Hybridantrieb erhältlich sein. Das um 30 Zentimeter auf 3,99 Meter gewachsene Fahrzeug mit seiner aufwendigeren Technik wir aber gegenüber dem aktuellen Basispreis von 13'990 Euro deutlich teurer. Die Elektroversion des Grande Panda will Fiat für unter 25'000 Euro anbieten, womit der Panda zu den günstigsten E-Autos auf dem Markt gehört.

Fünf Sitzplätze und eine Länge von 3,99 Metern machen den neuen Panda zum kleinen Familienauto. Bild. Fiat

Retro-Look und moderne Technik

Die Silhouette des neuen Fiat Grande Panda erinnert an das Modell aus den 1980er Jahren. Seine Tagfahrlichter neben dem quadratischen Kühlergrill bestehen aus horizontal angeordneten Pixeln in einem Schachbrettmuster. Die dreidimensionalen schwarzen Elemente an den C-Säulen (hintere Dachträger) zeigen je nach Blickwinkel den Schriftzug «FIAT» oder das vierbalkige Markenlogo, das Fiat etwa 30 Jahre lang nutzte.

Die Technik ist aber von heute. Der «Grande Panda» wird sie sich mit anderen Konzernmodellen wie dem Citroën C3 oder dem Opel Corsa teilen. So soll die E-Version über einen 82 kW/113 PS starken Elektromotor und eine 44-kWh-Batterie für rund 300 Kilometer Reichweite verfügen. Als Verbrennungsmotor kommt ein 1,2-Liter-Dreizylinder-Mildhybrid mit 74 kW/100 PS infrage.

Um den Kunden die Wahl zu lassen, plant Fiat, das alte Modell parallel zur neuen Generation weiterzubauen. Die neue Variante soll deshalb unter dem Namen «Grande Panda» als grössere und hochwertigere Variante positioniert werden.

Wann genau der Grande Panda in die Schweiz kommt, will Fiat noch nicht verraten. Da das Schwestermodell Citroën C3 im September hierzulande auf den Markt kommen wird, könnte der Grande Panda auch noch in diesem Jahr erscheinen.