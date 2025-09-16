Tesla Cybertruck: Fällt auf, wird aber kaum gekauft. Bild: imago-images.de

Gefloppt: Tesla nimmt Einstiegs-Cybertruck aus dem Programm

Zu wenig Reichweite, zu viele Kompromisse: Teslas Cybertruck in der Basisversion ist schon wieder Geschichte.

Christopher Clausen / t-online

Er war als Einstiegsmodell gedacht – und wurde kaum bestellt: Der Cybertruck RWD mit Heckantrieb war im April 2025 gestartet und sollte Kundinnen und Kunden eine günstigere Alternative zur Allradversion bieten. Der Preisvorteil betrug rund 10'000 US-Dollar. Doch offenbar waren die Einschnitte zu gross: Wie unter anderem das Techportal Golem berichtet, fehlten dem Modell zentrale Funktionen wie ein zweiter Motor, die Luftfederung, eine motorisierte Laderaumabdeckung und auch die Steckdosen in der Ladefläche.

Auch auf einen Bildschirm im Fond und die Lichtleiste am Heck mussten Käufer verzichten – bei einem Einstiegspreis von 70'000 US-Dollar. Dass es ursprünglich zum Preis von 40'000 Dollar angekündigt war, rückte das Modell zusätzlich in ein ungünstiges Licht.

Der Cybertruck ist ein Ladenhüter. Bild: keystone

Sinkende Marktanteile in den USA

Der Marktanteil von Tesla in den USA ist im August auf den niedrigsten Stand seit fast acht Jahren gefallen. Das zeigen Daten des Forschungsunternehmens Cox Automotive, die der Nachrichtenagentur Reuters vorlagen. Demnach sank der Anteil von Tesla am US-Markt für Elektroautos im August auf 38 Prozent. Es ist damit das erste Mal seit Oktober 2017, dass die Marke unter 40 Prozent fällt. Während der gesamte E-Auto-Markt im August den vorläufigen Daten zufolge um 14 Prozent wuchs, legte der Absatz von Tesla nur um 3,1 Prozent zu. Bereits im Juli war Teslas Marktanteil von 48,7 Prozent im Vormonat auf 42 Prozent gefallen.

Flop trotz Steueranreizen

Der Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem Tesla in den USA noch von staatlichen Kaufanreizen profitiert. Noch bis Ende September 2025 können Kunden beim Kauf eines Cybertruck eine Steuergutschrift von bis zu 7'500 US-Dollar in Anspruch nehmen – sofern bis dahin ein verbindlicher Vertrag vorliegt. Dass Tesla das Modell noch vor Ablauf dieser Frist aus dem Programm nimmt, deutet laut Golem auf eine besonders geringe Nachfrage hin.

Auch die Verkaufszahlen insgesamt fallen schwach aus: Laut dem auf E-Mobilität spezialisierten Newsportal electrek.co wurden im zweiten Quartal 2025 nur etwa 5000 Cybertrucks verkauft – nicht einmal halb so viele wie im Vorjahr. Ursprünglich hatte Tesla eine Produktionskapazität von 250'000 Fahrzeugen pro Jahr angestrebt, langfristig sogar 500'000. Tatsächlich liegt der Absatz derzeit eher bei rund 20'000 Einheiten jährlich.

In den USA fallen die Subventionen für E-Autos ab Oktober 2025 weg, was die Verkäufe weiter schmälern dürfte.

Ein wenig günstiges Sparmodell

Die Idee, eine dermassen abgespeckte Version in diesem Preissegment zu präsentieren, ging offenbar nicht auf. «Es war einfach ein schlechtes Angebot», kommentiert Electrek-Chefredaktor Fred Lambert, und ergänzt: «Ich kenne niemanden, der das Modell bestellt hat.»

Das Techportal t3n schreibt, der Cybertruck RWD sei ein weiteres Kapitel in der schwierigen Marktgeschichte des Fahrzeugs. Die Konkurrenz – etwa der Ford F-150 Lightning – sei in vielen Belangen besser aufgestellt.

Tesla hat bislang keinen direkten Nachfolger oder eine überarbeitete Variante des gestrichenen Modells angekündigt.

Elektroauto © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

