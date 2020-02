Polestar Precept – so schön kann ein Elektroauto sein

Arsenal kassiert in der 119. Minute den K.o.-Schlag – Inter gewinnt Corona-Geisterspiel

Arsenal hat sich im Europa-League-Sechzehntelfinal gegen Olympiakos Piräus bis auf die Knochen blamiert. Die mit Granit Xhaka spielenden «Gunners» schieden trotz des 1:0-Sieges in Griechenland aus. In der Verlängerung des Rückspiels glückte Pierre-Emerick Aubameyang in der 113. Minute der vermeintlich entscheidende Ausgleich zum 1:1, aber in der 119. Minute erzielte der marokkanische Stürmer Youseff El Arabi das 2:1 für den Aussenseiter.

Arsenal - Olympiakos Piräus 1:2 (0:1, 0:0) n.V.SR Massa …