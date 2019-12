International

Tesla

Tesla-Fahrer kontern E-Auto-Gegner mit Tankstellen-Blockade



«Rache des Elektroautos»: Tesla-Fahrer kontern E-Auto-Gegner mit Tankstellen-Blockade

In Kroatien hat eine Handvoll Tesla-Fahrer zu Beginn der Woche den Spiess einfach mal umgedreht: Nachdem sie an ihren Ladestationen wiederholt von Verbrenner-Autos blockiert wurden, sorgte der inoffizielle Tesla-Fanclub des Landes für eine aufsehenerregende Aktion an einer örtlichen Tankstelle.

Am Montag blockierte rund ein Dutzend Tesla-Fahrer eine Tankstelle, nachdem sie dort offenbar wiederholt dem sogenannten «Icing» zum Opfer gefallen waren.



Beim «Icing» blockieren die Fahrer von Verbrenner- oder Hybrid-Motoren die Ladestationen von E-Autos: manchmal aus Unwissenheit, immer wieder aber auch, um den Fahrern von Elektro-Autos bewusst einen Stein in den Weg zu legen.

In den USA sorgten Anfang des Jahres etwa eine Gruppe von Pickup-Fahrern für Aufsehen, als sie öffentlichkeitswirksam eine Ladestation für E-Autos blockierten. Immer wieder gibt es Berichte, wonach die Fahrer von E-Autos im Strassenverkehr von Fahrern von herkömmlichen Verbrennungsmotoren angegangen werden. In Deutschland sorgte die Berliner Polizei Anfang November für Aufsehen, als sie einen Truck abschleppen liess, der eine E-Auto-Ladestation blockiert hatte.



Tesla-Fahrer sorgen mit Protest-Aktion an Tankstelle für Aufsehen

Die «Icing»-Methode ist in der Tesla-Szene mittlerweile ein bekannter Begriff: Der Konzern von Elon Musk hat Anfang des Jahres an einer Reihe von Ladestationen Blockier-Vorrichtungen installiert, um entsprechende Protest-Aktionen selbst zu verhindern.



Der Initiator des kroatischen E-Auto-Protests schrieb über die Aktion seiner befreundeten Tesla-Fahrer: «Die Rache des Elektroautos! So sieht es aus, wenn man keine andere Lösung hat, um das Problem der Blockade von Ladestationen für Elektroautos zu erklären, als selbst eine Tankstelle mit Elektrofahrzeugen zu blockieren.»

Mit der Aktion habe man keinen Streit zwischen den Anhängern der beiden Antriebstechnologien entfachen wollen, sondern lediglich darauf hinweisen wollen, dass die E-Autos vom Strassenbild nicht wegzudenken seien.



Ein Video der Aktion erreichte bis zum Donnerstag mehr als 100'000 Aufrufe. Die Tesla-Fahrer hoffen, in Zukunft wieder ungestört ihre Wagen aufladen zu dürfen. Ob das klappt, wird sich zeigen. (pb/watson.de)

Abonniere unseren Newsletter