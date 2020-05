Digital

Nintendo NES-Mini auf eBay und Ricardo: Die Preise steigen weiter



380 Franken für Nintendos NES-Mini: Der Hype nimmt groteske Züge an

Seit exakt zehn Tagen steht Nintendos Mini-NES in den Läden – zumindest in der Theorie. In der Praxis ist die Neuauflage der 80er-Jahre-Spielkonsole fast überall vergriffen.

Der Hype um die Mini-Version des Nintendo Entertainment Systems nimmt seit einigen Tagen groteske Züge an. Auf Ricardo werden Sofort-Kaufpreise von 275 Franken und mehr verlangt. Der offizielle Preis von Nintendo liegt bei 89 Franken.

Auf eBay sieht es ähnlich aus: Die Sofort-Preise für das NES-Mini mit 30 vorinstallierten Games liegen im Durchschnitt bei rund 150 Franken. Wer die Mini-Konsole mit einem separaten zweiten Controller möchte – zum Lieferumfang gehört nur ein Controller – bezahlt rasch über 200 Franken. Der Grund dafür ist simpel: Separat verkaufte Zusatzcontroller sind derzeit noch schwieriger zu finden als die Spielkonsole selbst.

Inzwischen wird die Retro-Perle auf eBay und Ricardo gar zu unverschämten Fantasiepreisen weit jenseits der 300 Franken-Grenze angeboten.

Nintendo hat den Ansturm auf die Retro-Konsole massiv unterschätzt und die Händler weltweit nur mit kleinsten Mengen beliefert.

Beim grössten Schweizer Game-Fachhändler World of Games waren bereits Mitte Juni, nur zwei Tage nach der Ankündigung der NES-Neuauflage, alle Zuteilungsmengen abverkauft, schreibt der PCTipp. Selbst viele Vorbesteller sind daher zunächst leer ausgegangen, wie Digitec bestätigt: «Von der Vielzahl an Vorbestellungen konnten wir leider nur wenige Kunden mit einem Gerät glücklich machen», sagte der Online-Shop dem PCTipp. Nachlieferungen seien geplant, jedoch werde man die Nachfrage nur zum Teil decken können. Bei World of Games heisst es, dass man zumindest allen Vorbestellern ein NES-Mini liefern könne.

Gegenüber watson sagt Nintendo:

«Die Nachfrage nach dem Nintendo Classic Mini übersteigt momentan die Lieferbarkeit. Wir tun alles dafür, dass noch vor Weihnachten und auch Anfang 2017 neue Ware in mehreren Chargen nachgeliefert werden kann. Bis dahin sind Kunden am besten damit beraten, sich im Einzelhandel über die Warenverfügbarkeit zu informieren.»

Es bleibt die Hoffnung, dass Nintendo doch noch rechtzeitig die Produktion hochschraubt, da das NES Mini zweifellos eines der begehrtesten Weihnachtsgeschenke dieses Jahres sein wird.

