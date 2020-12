Digital

Playstation-5-Chaos in der Schweiz: MediaMarkt kann nicht alle Konsolen ausliefern

Als Sony Ende September mit den letzten Informationen zu Preis und Release-Datum der Playstation 5 in der Schweiz den Vorverkauf startete, war die PS5 in wenigen Stunden ausverkauft. Seither gab es mehrere weitere Verkaufswellen – eine Mitte November, eine Anfang Dezember.

Ob Sony vor Weihnachten noch weitere Konsolen in die Schweiz liefert, ist unklar. Besonders deshalb war der Verkauf am 3. Dezember für viele Gamer wohl die letzte Möglichkeit, sich die Next-Gen-Konsole vor den Festtagen zu sichern. Umso mehr hat es jene gefreut, die sich auf MediaMarkt ein Gerät ergattern konnten. Nun aber die schlechte Nachricht:

«MediaMarkt musste gestern leider Bestellungen stornieren, da das System wegen des enormen Andrangs kurzfristig nicht mehr mitkam und wir deshalb zu viele Bestellungen erhalten haben», so Sprecherin Stella Zeco zu watson. Dabei wurde die Liste der Bestellungen nach zeitlichem Eingang abgearbeitet.

Weil man für die überschüssigen Bestellungen kein Lieferdatum vor Weihnachten zusichern konnte, habe man sie leider stornieren müssen. Die betroffenen Kunden sollen so ihr Geld sofort wieder zurück erhalten. «Wir verstehen die Enttäuschung dieser Kunden, die sich schon auf die PS5 gefreut haben, aber der Andrang auf den Online-Shop fiel wirklich aus jedem Rahmen», entschuldigt sich MediaMarkt.

Die letzten Konsolen für 2020?

Ob es vom Hersteller noch weitere Kontingente vor Weihnachten gibt, ist fraglich. Sony konnte eine Anfrage dazu nicht beantworten. Einige Verkäufer in der Schweiz rechnen aber nicht mehr mit zugesicherten Lieferungen dieses Jahr. Es könnte also sein, dass sich Gamer bis ins neue Jahr gedulden müssen.

Der Andrang ist jedoch weiterhin gross. Bei MediaMarkt haben sich zum Beispiel weiterhin 70'000 Kunden für Updates über die PS5 angemeldet. «Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir leider keine Kenntnisse von weiteren Lieferungen. Aber wir bleiben natürlich weiter am Ball, um für unsere Kunden noch mehr PS5 zu besorgen», sagt Zeco.

Die Zusagen für die Kontingente erfolgen meist sehr kurzfristig, deshalb sei eine Vorankündigung nur sehr beschränkt möglich. Falls es trotzdem nochmals zu einem Verkauf in der Schweiz kommt, wirst du an dieser Stelle informiert, versprochen.

Anbieter verlangen bis zu 2'000 Franken auf Ricardo

Nochmals kurz das Wichtigste zur neuen Sony-Konsole: Die «light» Version der PS5 ohne Blu-Ray-Laufwerk kostet 399 CHF. Mit Laufwerk kostet sie 100 Franken mehr, also 499 CHF. Nun tauchten auf Ricardo fast 200 Angebote mit überrissenen Preisen auf. Einer der Anbieter verlangt sogar 2'000 Franken für einen Sofortkauf.

Bild: screenshot ricardo

Der Rest der Angebote bewegt sich zwischen 750 bis 1500 Franken. Trotzdem finden die Geräte auch zu diesen Preisen Absatz. Manche der Angebote haben über 100 Gebote.

Ricardo selbst will in so einem Fall nicht eingreifen: «Wenn ein Bieter bereit ist, einen sehr hohen Preis für einen Artikel zu bezahlen, dann ist es in der Tat ihm selber überlassen», sagt Ricardo-Sprecherin Mojca Fuks zu watson.

Trotzdem prüfe man bei neuen Produkt-Releases die Angebote genauer. «Wenn solche Angebote jedoch nicht verdächtig oder betrügerisch erscheinen, lassen wir diese online und lassen den freien Markt von Angebot und Nachfrage laufen», so Fuks weiter.

Gamer sind wütend

Die beschränkte Anzahl an Geräten und das Vorgehen der Ricardo-Anbieter macht viele Gamer wütend. Leider lässt sich gegen die überrissenen Angebote nichts machen und wann die nächste Ladung von Sony in der Schweiz eintrifft, ist ebenfalls ungewiss.

Hallo @ricardo_ch Ich weiss ihr macht Geld damit aber 950 für eine PS5 finde ich schon dreist!https://t.co/rrEofGWWuQ — Rick (@Rick80099) November 13, 2020

Falls erneut die Möglichkeit besteht, dass PS5-Konsolen in den Grosshändlern in der Schweiz gekauft werden können, werden wir die Informationen hier anpassen:

MediaMarkt: 🔴

Dann kannst du die PS5 bestellen: Die Konsole ist nun wohl auch wieder bei MediaMarkt ausverkauft. Um 9 Uhr konnten sich einige User eine Konsole sichern, nun ist eine Bestellung nicht mehr möglich.

So lange dauert die Lieferung: Es sei schwierig, konkrete Liefertermine zu bestätigen. Doch: «MediaMarkt wird selbstverständlich alles, was in seiner Macht steht, unternehmen, um in den kommenden Wochen genug Konsolen anbieten zu können», sagt Sprecherin Stella Zeco zu watson.

Preis: 399.- CHF / 499.- CHF

Weitere Informationen werden hier publiziert.

Fust: 🔴

Dann kannst du die PS5 bestellen: Der Verkauf auf Fust hat bereits stattgefunden, die Konsole ist wieder ausverkauft.

So lange dauert die Lieferung: Dazu macht Fust keine Angaben.

Preis: 399.- CHF / 499.- CHF

Weitere Informationen werden hier publiziert.

Interdiscount: 🔴

Dann kannst du die PS5 bestellen: Auf Interdiscount wurden ebenfalls nochmals Playstations verkauft am 19. November. Diese waren aber auf der Website in wenigen Minuten bereits wieder ausverkauft. Hier gibt es also nichts mehr zu holen!

So lange dauert die Lieferung: Dazu gibt es momentan keine konkreten Angaben. Auf der Website steht: «Werden in den darauffolgenden Wochen ausgeliefert.»

Preis: 399.90 CHF / 499.90 CHF

Weitere Informationen findest du hier.

microspot: 🔴

Dann kannst du die PS5 bestellen: Wie auch bei Interdiscount wurden auch auf microspot am 19. November nochmals Geräte zum Verkauf aufgeschalten. Diese waren auch hier innert weniger Minuten wieder ausverkauft. Auch hier hast du heute also kein Glück mehr!

So lange dauert die Lieferung: «Diese werden in den darauffolgenden Wochen ausgeliefert», schreibt Microspot.

Preis: 399.- CHF / 499.- CHF

Updates dazu findest du hier.

Bild: sony

World of Games (wog): 🔴

Dann kannst du die PS5 bestellen: Bei wog können im Moment keine weiteren Bestellungen von PS5-Konsolen angenommen werden. Ab wann du die Playstation 5 kaufen kannst, ist unbekannt.

So lange dauert die Lieferung: Keine bestätigten Liefertermine.

Preis: 399.- CHF / 499.- CHF



Weitere Informationen werden hier publiziert, sofern vorhanden.

Digitec: 🔴

Dann kannst du die PS5 bestellen: Bei Digitec gibt es eine Warteliste. Momentan können sich aber keine weiteren Personen darauf eintragen. «Es wird also auch schwierig am 19.11. eine PS5 zu ergattern», sagt Digitec-Sprecher Rico Schüpbach zu watson.

So lange dauert die Lieferung: Keine bestätigten Liefertermine.

Preis: 399.- CHF / 499.- CHF

Weitere Informationen findest du hier (unter Verfügbarkeit).

Gamestop: 🔴

Dann kannst du die PS5 bestellen: Bei Gamestop können keine weiteren Geräte bestellt werden. Man sei mit Sony in Kontakt, aber: «Stand heute können wir noch nicht sagen, zu welchem Zeitpunkt diese verfügbar sein werden», sagt Gamestop-Sprecher Tobias Müller.Wer jedoch so schnell wie möglich informiert werden möchte, falls die PS5 wieder verfügbar wird, kann diese auf der Website auf die Wunschliste setzen.

Wer jedoch so schnell wie möglich informiert werden möchte, falls die PS5 wieder verfügbar wird, kann diese auf der Website auf die Wunschliste setzen.

So lange dauert die Lieferung: Keine bestätigten Liefertermine.

Preis: 399.- CHF / 499.- CHF

Hier kannst du dich für Updates anmelden.

melectronics: 🔴

Dann kannst du die PS5 bestellen: Die Migros hat keine weiteren Informationen dazu, wann erneut Playstation-Konsolen der neuesten Generation bestellbar werden. Sobald es hier Änderungen gibt, wird dies hier angepasst.

So lange dauert die Lieferung: Keine bestätigten Liefertermine.

Preis: 399.- CHF / 499.- CHF



Weitere Informationen werden hier publiziert, sobald vorhanden.

(leo)

Kaufst du dir eine PS5? Ja Nein Ich warte noch ein bisschen

Hast du die PS5 noch bei einem weiteren Händler gesehen? Schreib es uns in die Kommentare!

