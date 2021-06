Microsoft will über Xbox-App auf Fernsehern spielen lassen

Digital

Microsoft will per App den Fernseher zur Spielekonsole machen. Damit bräuchte man nur noch einen Controller zur Steuerung und eine schnelle Internet-Verbindung – denn die Spiele laufen dabei eigentlich auf Microsofts Servern im Netz. Microsoft arbeite auch an eigenen Streaming-Geräten für dieses Cloud-Gaming, mit denen man komplett auf eine Konsole verzichten könne, hiess es in einem Blogeintrag am Donnerstag.

Microsoft machte zunächst keine Angaben dazu, wie schnell die TV-App verfügbar sein werde. Man arbeite dafür mit Herstellern von Fernsehgeräten zusammen.

Microsoft-CEO Satya Nadella: «Als Unternehmen ist Microsoft voll und ganz auf Spiele ausgerichtet. Spiele sind die dynamischste Kategorie in der Unterhaltungsindustrie. Drei Milliarden Konsumenten suchen im Gaming Unterhaltung, Gemeinschaft, Kreativität und ein echtes Erfolgserlebnis, und unser Ziel ist es, jeden von ihnen zu befähigen, wo immer sie spielen.» quelle: news.xbox.com

Die aktuelle Xbox-Konsole, die im Herbst auf den Markt kam, ist angesichts der globalen Halbleiter-Engpässe nach wie vor schwer zu bekommen. Microsoft setzt aber – genauso wie zum Beispiel Google und der Grafikkarten-Spezialist Nvidia – zusätzlich zum Konsolengeschäft auf das Cloud-Gaming übers Internet.

