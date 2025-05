Google-CEO Sundar Pichai will den KI-Modus in den USA für alle verfügbar machen. Bild: keystone

Google-Chef will Onlinesuche durch KI präziser machen

Der US-Technologiekonzern Google setzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI). Google-Chef Sundar Pichai kündigte am Dienstag an der jährlichen Entwicklerkonferenz an, den KI-Modus (AI Mode) der Suchmaschine in den USA allgemein verfügbar zu machen.

Damit könnten Nutzer «längere und komplexere Suchanfragen stellen» und die Ergebnisse durch Nachfragen noch präziser machen, sagte Pichai im kalifornischen Mountain View.

Die zuständige Google-Managerin Liz Reid ergänzte, der AI Mode durchforste das gesamte Internet und gehe «viel tiefer als die traditionelle Suche».

Liz Reid an der Entwicklerkonferenz in Mountain View, Kalifornien. Bild: keystone

Vor einem Jahr hatte Google mit AI Overviews erstmals eine Suchfunktion vorgestellt, die auf generativer KI basiert. Laut Unternehmenschef Pichai wird diese inzwischen von mehr als 1,5 Milliarden Menschen weltweit genutzt. Zu den grössten Märkten gehören nach seinen Angaben die USA und Indien. Damit bringe die Google-Suche generative KI «zu mehr Menschen als jedes andere Produkt der Welt», sagte er.

Mit Hilfe generativer KI können Nutzer mit virtuellen Assistenten in eine Art Dialog treten. Zudem lassen sich damit Fotos, Videos, Audios oder Texte mit geringem Aufwand erstellen. In Schulen oder Hochschulen sind die Anwendungen deshalb umstritten. (sda/afp)