Huawei erklärt Google den Krieg und bringt Android-Konkurrenten

Huawei

Bild: Huawei

Huawei erklärt Google den Software-Krieg und bringt Android-Konkurrenten

Huawei präsentiert seine Pläne für die Zukunft. Diese umfassen unter anderem ein eigenes, offenes Betriebssystem. Damit greifen sie Googles Android an.

Huawei hat an der hauseigenen Entwicklerkonferenz HDC, die seit Mittwochmorgen 9.00 Uhr läuft, seine Pläne für die Zukunft vorgestellt. Obwohl der Konzern bis vor kurzem stets betonte, weiterhin mit Google zusammenarbeiten zu wollen, geht man nun eigene Wege. Das hauseigene HarmonyOS, das 2019 in einer ersten Version vorgestellt wurde, erscheint in Version 2.0 und wird Open Source. Damit ist es also auch anderen Herstellern erlaubt, Huaweis Betriebssystem auf ihren Handys und anderen Smart Devices einzusetzen.

Bereits jetzt sollen über 800 Partner mit an Bord sein, die planen HarmonyOS auf ihren smarten Alltagsgeräten einzusetzen. Diese umfassen unter anderem Kühlschränke, Waschmaschinen, Kopfhörer, Lautsprecher und Fernseher. HarmonyOS 2.0 ist ab sofort verfügbar, die Entwicklerkits für Smartphones werden ab Dezember 2020 ausgeliefert. Anfangs werden nur Einsteigermodelle unterstützt, spätestens im Oktober 2021 sollen aber auch High-End-Handys mit 4 GB und mehr Arbeitsspeicher unterstützt werden.

Bild: huawei

Ebenfalls öffnen möchte Huawei seine Hardware-Plattformen. So soll es Drittanbieter-Apps beispielsweise genauso möglich sein, die umfangreichen Kamerafeatures zu nutzen, wie die native Kamera-App von Huawei.

Huawei kommt in Autos

Auch im Bereich der Autos hat Huawei bereits fortgeschrittene Pläne präsentiert. Aktuell seien mehr als 20 Autohersteller an Bord, die HiCar, so die Autoversion von HarmonyOS, einsetzen wollen. Die meisten Hersteller sind dabei aber nur in China bekannt. Mit Volvo ist immerhin auch ein Hersteller dabei, den man in Europa kennt. Hier muss man aber anmerken, dass Volvo schon länger in chinesischer Hand ist.

