Russischer Propagandist verrät Putin-Plan – Moderator bricht Sendung ab

Ist ein russischer Angriff auf Europa näher, als wir glauben? Was dafür spricht

Was Sytin in seinen Ausführungen verriet, scheint hingegen die brutale Realität zu sein: Russland verfolgt einen Expansionskurs – und zwar auch über die Ukraine hinaus.

Sofort schreitet Moderator Andrey Norkin ein und sagt, dass Russland lediglich seine nationalen Interessen in der Ukraine verteidige – und unterbricht die Sendung.

«Wir sprechen immer wieder über die Ukraine. In Wirklichkeit kümmert sich niemand wirklich um die Ukraine. Sie haben das folgende Ziel. Russland befindet sich auf einem bestimmten Expansionskurs. Das ist eine Tatsache. Übrigens nicht nur in der Ukraine. Die NATO-Länder, die europäischen Länder wollen diesen Expansionskurs irgendwie stoppen. Sie haben kein Konzept, wie sie das bewerkstelligen sollen. Sie können es nicht tun, weil ... [hier wird Sytin unterbrochen].»

In der russischen Propaganda-Talkshow diskutieren die Teilnehmer unter anderem über die Kriegspläne Putins.

Was hat er «Verbotenes» gesagt?

In Russland spielen die vom Kreml kontrollierten Staatsmedien eine entscheidende Rolle für die Meinungsbildung. Für viele Menschen, insbesondere ausserhalb der Grossstädte, sind sie die einzige Informationsquelle.

Denn der hatte offenbar genug gehört – genug von dem, was nicht zur vom Kreml vorgegebenen Propagandalinie passt.

Was ist passiert?

In einer russischen Propaganda-Talkshow diskutieren die Teilnehmer über die Kriegspläne von Russlands Präsident Wladimir Putin . Doch plötzlich kommt es zu einer ungeplanten Unterbrechung der Sendung.

Ausserplanmässige Sendungsunterbrechung im russischen Staatsfernsehen: während einer Talkshow ist es in Russland zum Eklat gekommen.

Zum Repertoire des russischen Militärgeheimdienstes GRU gehören gezielte Tötungen, verdeckte Militäreinsätze, Hackerangriffe und die Manipulation von Wahlen. In dieser Bildstrecke lernst du seine Einheiten und Operationen kennen.

