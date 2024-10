Sie erklärt, warum der Ukraine-Krieg nur auf einem Weg beendet werden kann

«Wenn es nicht gelingt, Russland zu besiegen, wird dies nicht nur in Europa, sondern auch im Nahen Osten und in Asien zu spüren sein.



Es wird in Venezuela zu spüren sein, wo Putins aggressiver Trotz sicherlich dazu beigetragen hat, dass sein Verbündeter Nicolás Maduro trotz einer erdrutschartigen Wahlniederlage an der Macht bleibt.



Es wird sich in Afrika bemerkbar machen, wo russische Söldner jetzt eine Reihe von hässlichen Regimes unterstützen.



Und natürlich werden auch die Nachbarn der Ukraine dieses Versagen zu spüren bekommen.»