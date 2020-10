Digital

Livestream Apple Keynote: iPhone 12, iPhone 12 Mini und iPhone 12 Pro



Apple enthüllt ab 19 Uhr das iPhone 12 – und vielleicht noch One More Thing

Am Dienstagabend präsentiert Apple aller Wahrscheinlichkeit nach vier neue iPhone-Modelle: Vermutlich heissen diese iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max.

Apple stellt heute das neue iPhone 12 vor. Und wie so oft in den letzten Jahren sind bereits im Vorfeld der Keynote zahlreiche Infos zum neuen Apple-Phone durchgesickert. So deutet alles auf ein neues Design hin, das sich am kantigen Design des iPhone 4 und 5 orientiert. So gut wie fest steht, dass Apple gleich vier neue iPhone-Modelle lancieren wird, darunter das iPhone 12 Mini. Als fast sicher gilt zudem, dass das iPhone erstmals das neue 5G-Netz unterstützen wird.



Den Livestream zum Apple-Event kannst du ab 19 Uhr direkt hier verfolgen.

Vier neue iPhones in drei Grössen

In den letzten Jahren hat Apple jeweils drei neue iPhone-Modelle im Herbst lanciert. 2020 werden es voraussichtlich deren vier sein, wobei wohl nicht alle Modellvarianten sofort verfügbar sein werden.

Was wir erwarten:

Ein neues, 5,4 Zoll grosses iPhone 12 Mini . Es soll in schwarz, weiss, rot, blau und grün verfügbar sein, 64, 128 bzw. 256 GB Speicher haben und in den USA ab 700 Dollar (plus Steuern) verkauft werden. Gegenüber dem Pro-Modell soll es eine etwas schwächere Kamera haben.

. Es soll in schwarz, weiss, rot, blau und grün verfügbar sein, 64, 128 bzw. 256 GB Speicher haben und in den USA ab 700 Dollar (plus Steuern) verkauft werden. Gegenüber dem Pro-Modell soll es eine etwas schwächere Kamera haben. Ein 6,1 Zoll grosses iPhone 12 , das gleich gross wie das bisherige iPhone 11 wäre und ähnliche Spezifikationen wie das iPhone 12 Mini haben soll. Es soll ebenfalls in schwarz, weiss, rot, blau und grün verfügbar sein, 64, 128 bzw. 256 GB Speicher haben und in den USA ab 800 Dollar (plus Steuern) verkauft werden.

, das gleich gross wie das bisherige iPhone 11 wäre und ähnliche Spezifikationen wie das iPhone 12 Mini haben soll. Es soll ebenfalls in schwarz, weiss, rot, blau und grün verfügbar sein, 64, 128 bzw. 256 GB Speicher haben und in den USA ab 800 Dollar (plus Steuern) verkauft werden. Ein zweites, 6,1 Zoll grosses iPhone 12 Pro , das technisch besser ausgestattet ist. Es kommt voraussichtlich in gold, silber und blau mit 128, 256 bzw. 512 GB Speicher und es soll in den USA ab 1000 Dollar (plus Steuern) verkauft werden.

, das technisch besser ausgestattet ist. Es kommt voraussichtlich in gold, silber und blau mit 128, 256 bzw. 512 GB Speicher und es soll in den USA ab 1000 Dollar (plus Steuern) verkauft werden. Ein neues, 6,7 Zoll grosses iPhone 12 Pro Max, das ein minim grösseres Display als das iPhone 11 Pro Max (6,5 Zoll) haben soll. Es kommt voraussichtlich in gold, silber und blau mit 128, 256 bzw. 512 GB Speicher und es soll in den USA ab 1100 Dollar (plus Steuern) verkauft werden.

Ein neues und zugleich bekanntes Design

Seit dem iPhone 6 von 2014 hat das iPhone abgerundete Seiten. Nun macht Apple offenbar eine Rolle rückwärts und bringt das kantige Design des iPhone 4, 5 und SE zurück. Das neue iPhone 12 ähnelt optisch zudem dem iPad Pro.

Mit Display-Diagonalen von 5.4 bis 6.7 Zoll hat Apple künftig wohl für fast jeden Geschmack die passende Grösse im Angebot. Verlockend scheint vor allem das mutmassliche iPhone 12 Mini, das im Gegensatz zum antiquiert wirkenden iPhone SE (2020) ein Full-Front-Display und modernere Technik in einem für heutige Standards kleinen Smartphone bietet.

Die wahrscheinlichen technischen Daten

Der zuverlässige Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, das renommierte «Wall Street Journal» und der oft gut informierte Finanzdienst Bloomberg haben schon vor Monaten von vier neuen Modellen und den entsprechenden Display-Grössen berichtet. Am Wochenende hat der chinesische Apple-Leaker Kang weitere technische Details verraten. Kangs Prognosen zu neuen iPhone-Modellen sind gemäss appletrack.org extrem zuverlässig. Konkret trifft Kang zu 97.8% Prozent ins Schwarze.



Laut Kang können wir mit den folgenden technischen Spezifikationen rechnen.

Alle Modelle sollen ein OLED-Display haben

Alle Modelle sollen das 5G-Netz unterstützen (aber nicht zwingend die wirklich schnellen Frequenzen)

Alle Modelle kommen mit dem neuen A14-Chip

Die Pro-Modelle haben wohl mehr RAM (6 GB statt 4 GB) und die grössere maximale Speicheroption (512 GB statt 256 GB)

Nur die Pro-Modelle haben drei Kameralinsen (ermöglicht u.a. besseren Zoom)

Nur die Pro-Modelle haben einen LIDAR-Sensor, der ein besseres Augmented-Reality-Erlebnis ermöglichen soll

Neue Farbe: Blau

Netzteil und Ohrhörer fehlen in der Verpackung

iPhone 12 und 12 Pro erscheinen voraussichtlich (in den USA) im Oktober, iPhone 12 Mini und 12 Pro Max im November

Sollten sich die Information bewahrheiten, bieten die neuen iPhones technisch ungefähr das, was zu erwarten war: Neuer Prozessor, 5G und endlich hätten alle Modelle ein kontraststarkes OLED-Display, das lebhaftere Farben ermöglicht und tendenziell den Akku schont.



Schade, aber wenig überraschend ist, dass Apple in seinen neuen Modellen weiterhin auf einen Fingerabdruck-Sensor verzichtet (ausser im iPhone SE (2020)). Eher überrascht, dass Apple offenbar bei allen Modellen auf ein technisch besseres 120-Hz-Display verzichtet. 120-Hz-Displays sind bei Premium-Smartphones inzwischen Standard, Apple selbst setzt beim iPad Pro darauf und nennt die Displaytechnologie dort «ProMotion».



Eine höhere Bildwiederholfrequenz (120 Hz statt wie bislang 60 Hz) ermöglicht ein flüssigeres Bildschirmerlebnis bzw. butterweiches Scrollen, erhöht indes auch den Akkuverbrauch. Wie stark man den Unterschied zwischen 60 Hz und 120 Hz wahrnimmt, ist individuell vom Auge des Betrachters abhängig. Apple spart sich diese «Innovation» nun offenbar für das 2021er-Modell auf.

iPhone 12 wohl ohne Netzteil und Ohrhörer

Mehre Quellen berichten zudem, dass Apple beim iPhone 12 erstmals darauf verzichtet, Netzteil und kabelgebundene Ohrhörer beizulegen. Stimmt die Information, versucht man die Kunden wohl dazu zu bewegen, separat ein Schnellladegerät und Airpods zu kaufen. Denkbar ist auch, dass man künftig vermehrt Bundles mit iPhones und Airpods sehen wird. Elektromüll gibt es also künftig kaum weniger, aber finanziell dürfte sich das Weglassen das Zubehörs für Apple allemal auszahlen.



Anders als das Netzteil soll das Ladekabel (Lightning auf USB-C) weiterhin in der Verpackung liegen. Das iPhone 12 hat somit offenbar wiederum keinen USB-C-Anschluss, obwohl Apple beim iPad Pro schon länger auf den Branchenstandard USB-C gewechselt hat.



Das iPhone 12 verspätet sich

Apple bestätigte bereits Ende Juli, dass die neuen iPhone-Modelle in diesem Jahr nicht wie gewohnt im September, sondern «einige Wochen später» in den Handel kommen werden.



Beobachter rechnen nun in den USA mit diesen Daten:

iPhone 12 mini: Vorbestellung ab dem 6./7. November. Veröffentlichung ab dem 13./14. November

iPhone 12: Vorbestellung ab dem 16./17. Oktober. Veröffentlichung ab dem 23./24. Oktober

iPhone 12 Pro: Vorbestellung ab dem 16./17. Oktober. Veröffentlichung ab dem 23./24. Oktober

iPhone 12 Pro Max: Vorbestellung ab dem 13./14. November. Veröffentlichung ab dem 20./21 November

One More Thing?

Laut Gerüchteküche könnte Apple während der Keynote ein kabelloses Ladepad vorstellen, auf dem das iPhone 12 magnetisch haftet.



Im Gespräch ist auch ein neuer HomePod Mini. Der kleine Smart-Speaker soll in den USA rund 100 Dollar kosten und somit massiv günstiger als der bisherige, grössere HomePod sein.

