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Deezer: 44 Prozent der Songs mit KI erzeugt

Fast jeder zweite Song bei Deezer ist KI-erzeugt – doch nur wenige hören sie

20.04.2026, 11:5920.04.2026, 11:59

44 Prozent der neuen Uploads stammen von KI: Der Musikstreaming-Dienst Deezer kennzeichnet solche Inhalte und begrenzt ihre Verbreitung über Empfehlungen. Branchenweit ist das noch nicht üblich.

44 Prozent aller neu hochgeladenen Musiktitel beim Musikstreaming-Dienst Deezer werden mittlerweile von Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugt. Wie das Unternehmen mit Sitz in Paris mitteilte, erreichen die Plattform täglich rund 75'000 KI-generierte Tracks – das entspricht etwa 44 Prozent aller täglichen Uploads. Innerhalb von nur etwas mehr als einem Jahr ist diese Zahl von zuvor 10'000 Titeln pro Tag massiv angestiegen.

Trotz der Flut an Inhalten bleibt die tatsächliche Nutzung durch die Hörer gering. Laut Deezer liegt der Anteil dieser Songs an den gesamten Streams lediglich zwischen einem und drei Prozent. Dies führt der Dienst auf gezielte Gegenmassnahmen zurück: Deezer kennzeichne KI-Inhalte transparent, schliesse sie von algorithmischen Empfehlungen aus und habe aufgehört, hochauflösende Versionen solcher Tracks zu speichern.

KI-Musik längst kein Randphänomen mehr

Andere Anbieter bieten eine solche Kennzeichnung in der Form noch nicht an. Deezer-Chef Alexis Lanternier betonte, KI-Musik sei längst kein Randphänomen mehr, und forderte die Branche auf, die Rechte echter Künstler zu schützen. Schätzungen zufolge könnten bis 2028 rund 25 Prozent der Einnahmen von Musikschaffenden durch KI gefährdet sein.

Eine internationale Umfrage unterstreicht laut Deezer die Bedeutung der Kennzeichnung: 80 Prozent der Befragten fordern, dass KI-Musik für Hörerinnen und Hörer klar benannt werden muss. Zwar konnten 97 Prozent der Teilnehmenden in einem Blindtest keinen Unterschied zwischen Software-Produktionen und menschlicher Musik hören, eine Mehrheit sprach sich jedoch gegen eine Aufnahme von KI-Songs in die offiziellen Charts aus. (sda/dpa)

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