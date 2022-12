Diese 4 Co-op-Games habe ich 2022 mit meiner Tochter gezockt (mit Bewertung)

Es ist ein Fixpunkt in meiner Woche: der Game-Abend mit meiner Tochter M. (10 Jahre). Entweder am Freitag- oder am Samstagabend verkrümeln wir uns für *hüstel* ungefähr eine Stunde *hüstel* in den Keller. Und dann wird gezockt, geschwatzt und auch mal geflucht. Die Abende verlaufen wunderbar harmonisch – sofern wir nicht gegeneinander, sondern miteinander spielen. Womit wir beim Thema sind.

Meine Tochter und ich spielen grossmehrheitlich Co-op-Games: Spiele, bei denen wir kooperativ zusammen ein Ziel erreichen müssen. Leider sind viele Games nicht darauf ausgerichtet – ausserdem verzichten wir auf Shooter und andere nicht altersgerechte Spiele. Entsprechend dünn ist da die Auswahl. Hinzu kommt ein weiteres Dilemma: In der Vater-Tochter-Combo sollten die Spiele sowohl einer jungen Dame (höchste Priorität) gefallen als auch einem alten Mann (eher vernachlässigbare Prio – ist die Tochter froh, macht das auch den Vater glücklich). Keine leichten Bedingungen also, das perfekte Co-op-Game zu finden. Wir glauben aber, mindestens zwei Empfehlungen bedenkenlos abgeben zu können (Gesamtnote über 7).

«It Takes Two»

Genre: Actionadventure mit Jump'n'Run-Elementen

Actionadventure mit Jump'n'Run-Elementen Systeme: PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One sowie PC

Note* von Vater P.: 4

Note von Tochter M.: 8.5

Gesamtnote: 6,25

*Die Notenskala reicht von 0 - 10 mit 10 als Bestnote.

Das fanden wir gut/schlecht

Vater P.:

(++) Das Spiel ist komplett auf Co-op ausgerichtet – und bietet entsprechend originelle Aufgaben.

(-) Das Game ist zu lang. Ich hatte es am Ende richtig satt.

(-) Die Hauptstory (Trennung der Eltern) wird etwas gar plump und wenig kindergerecht erklärt.

(-) Der prominente Nebencharakter Dr. Hakim nervt mehr als Dünnpfiff im Flugzeug.

(---) !!! Spätestens, als man *ACHTUNG SPOILER* einen süssen Plüsch-Elefanten erledigen muss, wird klar: Dieses Spiel richtet sich nicht an Kinder. Wir pumpen heute noch das Tränenmeer aus dem Keller. Tocher M.:

(+) «Mir gefielen die zahlreichen Details.»

(+) «Das Game ist sehr abwechslungsreich.»

(- / +) «Zu Beginn war der Schwierigkeitsgrad zu hoch für mich, aber ich lernte dazu und am Ende ging es.»

(-) «Von der Story habe ich nicht viel mitbekommen, weil alles auf Englisch war.»

(-) «Ich glaube, das Spiel richtet sich nicht an einen Vater und eine Tochter.»

(---) *ACHTUNG SPOILER* «Wir mussten einen megasüssen Stoff–Elefanten töten. Das war sehr traurig. Vor allem, weil es nicht einmal etwas nützte.»

«Bubble Bobble»

Genre: Plattform-Arcade-Game aus dem Jahre 1986

Plattform-Arcade-Game aus dem Jahre 1986 Systeme: So ziemlich alle. Wir spielten «Bubble Bobble» auf einer PS5.

Note von Vater P.: 9,5

Note von Tochter M.: 7

Gesamtnote: 8,25

Vater P.:

(+) Einfaches Spielprinzip

(+) Süsse Protagonisten

(+) Exzellenter Soundtrack

(++) Einzigartiges Gameplay, das auch heutigen Ansprüchen noch immer gerecht wird.

(+) Wird nie langweilig!

(+) Schwierigkeitsgrad zieht langsam und stetig an.

(+) Ein geübtes Team kann das Game in ca. einer Stunde durchspielen (100 Level).

(+) Absolut harmlos und kindergerecht.

(++) Originell

(+) Kooperativ und doch kompetitiv (wer bekommt das gelbe Bonbon?)

(+) Geübte Spieler können die Schwächen von ungeübten Spielern ausbügeln. Tocher M.:

(+) «Finde ich lustig.»

(+) «Auch bei mehrmaligem Spielen tauchen immer wieder Überraschungen auf.»

(+) «Man wird gefordert.»

(+) «Die Musik ist cool, vor allem, wenn man ‹Extend› schafft.»

(-) «Ich mag keine Pixelgrafik.»

(-) «Das Spiel ist ein wenig zu einfach.»

Lego Harry Potter Collection

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Systeme: XBox One, PS4, PS5, Nintendo Switch

Note von Vater P.: 5

Note von Tochter M.: 4

Gesamtnote: 4,5

Vater P.:

(+) Harmlos

(+) Hat so bisschen Humor.

(-) Das Storytelling. Wer von HP keine Ahnung hat, versteht die Geschichte nicht.

(-) Die Steuerung (vor allem das Fliegen auf den Besen) ist unintuitiv.

(-) Arg repetitiv.

Tocher M.:

(+) «Ist halt Harry Potter.»

(-) «Mir gefällt die Grafik nicht.»

(-) «Oft ist unklar, was man zu tun hat.»

(-) «Dann irrt man einfach herum.»

(-) «Lösungen findet man meistens, indem man wild mit Zaubersprüchen herumballert.»



«Sackboy: A Big Adventure»

Genre: Jump'n'Run mit Action-Adventure-Elementen



Jump'n'Run mit Action-Adventure-Elementen Systeme: PS4, PS5, PC

Note von Vater P.: 9

Note von Tochter M.: 11

Gesamtnote: 10

Vater P.:

(+) Levellängen: Das berühmte «Noch ein Level» funktioniert perfekt.

(++) Kindergerechte Aufmachung, aber auch für Erwachsene durchaus witzig.

(+) Echt gelungene Musik-Leveldesign-Abstimmung.

(+) Eigene Co-op-Level.

(+) Sehr abwechslungsreich, obwohl im Kern ein klassisches Jump'n'Run steckt.

(- / +) Manchmal ein etwas gar garstiger Schwierigkeitsgrad (Raketenlevel). Aber das kann auch als gute Geduldsprobe / Charakterschule gesehen werden.

Tocher M.:

(+) «Man kann die Spielfigur süss einkleiden.»

(+) «Man kann Levels wiederholen, die uns speziell gefallen haben.»

(+) «Mir gefällt, dass alles so aussieht, als sei es gebastelt worden.»

(+) «Die Musik ist toll.»

(+) «Manche Level sind perfekt auf die Musik abgestimmt.»

(+) «Megasüss.»

(+ / -) «Nicht zu schwierig, aber schon schwierig, hin und wieder.»

(-) «Der Raketenlevel nervt. Der war zu schwierig.»