Spotify übersetzt jetzt Podcasts mit KI – bald auch ins Deutsche

Spotify übersetzt englische Podcasts auf Spanisch, Französisch und auch Deutsch. Mithilfe von KI soll die Stimme so authentisch wie möglich klingen.

Das Podcast-Angebot auf Spotify ist riesig: Abonnenten können zwischen über fünf Millionen Podcast-Folgen wählen. Viele der Podcasts sind aber auf Englisch und somit nicht für alle zugänglich. Darum übersetzt Spotify nun einige der beliebtesten englischen Podcasts in andere Sprachen.

Dies geschieht mit künstlicher Intelligenz, die die Stimme der sprechenden Person auch in anderen Sprachen so authentisch wie möglich klingen lassen soll.

Die ersten Podcasts, die übersetzt wurden, sind «Lex Fridman Podcast», «Armchair Expert» und «The Diary of a CEO with Steven Bartlett». Vorerst auf Spanisch. Diese Folgen hat Spotify bereits veröffentlicht. In den nächsten Wochen kommen auch Folgen auf Französisch und Deutsch.

«Lex Fridman Podcast», «Armchair Expert» und «The Diary of a CEO with Steven Bartlett» werden mit KI übersetzt. Bild: spotify

Spotify schreibt, dass das Feedback von den Hörerinnen und Hörern sowie den Podcast-Produzenten selbst «wichtige Erkenntnisse für zukünftige Erweiterungen, Änderungen und Innovationen liefern».

«Durch den Abgleich mit der Stimme des Podcasters gibt es Voice-Translation-Hörern auf der ganzen Welt die Möglichkeit, neue Podcaster zu entdecken und sich von ihnen inspirieren zu lassen – und zwar auf authentischere Weise als je zuvor», sagt Ziad Sultan, VP of Personalization, in der Mitteilung von Spotify.

«Wir glauben, dass ein durchdachter Ansatz von KI dazu beitragen kann, tiefere Verbindungen zwischen Hörern und Podcast-Produzenten aufzubauen – ein wichtiger Bestandteil von Spotifys Mission ist, das Potenzial menschlicher Kreativität zu erschliessen.»

Zu den nächsten Podcasts, die übersetzt werden sollen, zählen Dax Shepards Formel-1-Podcast «eff won with DRS», der Film-Podcast «The Rewatchables» sowie ein neuer Podcast von Komiker Trevor Noah, der noch dieses Jahr Premiere feiern wird.

