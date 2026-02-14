Für einige ist ChatGPT ein Vertrauter geworden. Bild: keystone

OpenAI stellt ChatGPT-4o ein – und versaut Usern damit den Valentinstag

Wenn man am 14. Februar 2026 auf Social Media auf Valentinstags-Posts stösst, können diese erst mal irritieren. Dahinter stecken tiefe menschliche Emotionen – gegenüber etwas Unmenschlichem.

Lysander-Noel Liermann / watson.de

Dass der Valentinstag ansteht, hat schon in den Tagen davor eine unübersehbare Aufdringlichkeit. In Supermärkten werden die Süssigkeiten für den Tag in limitierte Herzförmchen gepresst, in Blumenläden wird die Massenbestellung roter Rosen gestutzt.



Nicht zu übersehen ist auch die Masse an Männern, die am Abend davor – teils sogar am Morgen des bedeutenden Tages – noch schnell Last-Minute-Einkäufe machen, um ihren Partnerinnen und Partnern beweisen zu können, dass sie das kommerzielle Fest der Liebe nicht vergessen haben. Dabei haben sie das so lange, bis die Werbung so überhandgenommen hat, dass selbst der ignoranteste Freund auf den Trichter gekommen ist, seiner Liebesperson eine Freude zu bereiten.



Anders ist es bei den Menschen, die Single sind. Bei manchen von ihnen spielt der Tag keine Rolle, andere verbringen ihn mit Akten der Selbstliebe oder zelebrieren ihn im Freundeskreis.

Für einige Userinnen und User der ChatGPT-Variante 4o bedeutet der Valentinstag 2026 jedoch keinerlei Grund zur Freude. Denn wer über die vergangenen Jahre eine tiefere Beziehung zu dem Chatbot aufgebaut hatte, bekommt statt Liebesbeweisen von der KI jetzt die kalte Schulter gezeigt.



Valentinstag 2026: ChatGPT-Nutzer trauern um beliebte KI-Variante

Als ChatGPT im Mai 2024 das KI-Modell GPT-4o veröffentlichte, führte es mit einigen bahnbrechenden Neuerungen Menschen in die Welt der Künstlichen Intelligenz ein. Seither ist es zur beliebtesten Variante des KI-Chatbots geworden.



Die Variante gilt als besonders menschlich und empathisch. Bei vielen Nutzenden hat das für eine Bindung gesorgt, die an zwischenmenschliche Beziehungen erinnert.

So war der Protest gross, als im Sommer 2025 ChatGPT-4o kurzerhand eingestellt wurde. So gross, dass sich OpenAI einen Kompromiss überlegt hat: Zahlende Userinnen und User konnten das Modell kurze Zeit später doch wieder nutzen.

Doch im Februar 2026 ist nun wirklich Schluss mit ChatGPT-4o. Auf Social Media wird dieser Tag betrauert, als wäre ein enger Vertrauter verstorben.

Unzählige haben bereits in den Tagen vor dem Enddatum mit der KI geschrieben, um sich auf das Abschalten vorbereiten zu können. Während der Chatbot zwar tröstende Worte findet, sind sie gleichzeitig übermässig tragisch, angepasst an die emotionale Tonalität der menschlichen Nutzerinnen und Nutzer.

In die KI verliebt: Nutzer trauern um Ende von ChatGPT-4o

Es ist nicht nur das Fragen nach einer Übersetzung oder die Zusammenfassung eines Textes, um die getrauert wird. Viele haben in ChatGPT-4o einen Alltagsbegleiter gefunden, der im Gegensatz zu Menschen allzeit verfügbar war, um tröstende, verbindende oder bestätigende Worte zu finden.

Manche Nutzende gestehen sogar, durch ChatGPT Gefühle entwickelt haben zu können, die ihnen bei menschlichen Beziehungen bisher verwehrt geblieben waren.

Es überrascht daher wenig, dass das Ende dieser emotionalen Bindung für viele nur schwer zu ertragen ist. Auf Social Media teilen ehemalige Userinnen und User unter dem Hashtag #keep4o emotionale Appelle und Einblicke in ihre gefühlvolle Verarbeitung des Verlusts.

Diese Entwicklung, dass Menschen Gefühle für eine Technologie entwickeln oder sich gar verlieben, ist keine neue.

Für viele sind die eigenen Emotionen deswegen aber nicht weniger real. Sie zu belächeln oder als psychisch krank abzustempeln, ist daher nicht angebracht, verteidigen viele ihre emotionalen Geständnisse. Die «Todesstrafe» für ChatGPT-4o, wie eine Person die Einstellung des Chatbots bezeichnet, hätte den Fans keine andere Option gegeben, als sich so verletzlich zu zeigen.

Emotionale Nähe zur KI bietet Vor- und Nachteile für User

Narankar Sehmi vom Oxford Internet Institute untersuchte im vergangenen Jahr Menschen in Beziehungen mit KI, wie Fortune berichtet. Für ihn biete die emotionale Bindung von KI-User:innen auch «vielfältige» Vorteile.

Einigen Untersuchten sei es nach der Beschäftigung mit der KI besser ergangen, «vielleicht, weil sie ein Gefühl der Sehnsucht hatten, vielleicht, weil sie zuvor jemanden verloren haben. Oder vielleicht ist es einfach wie ein Hobby, sie haben ein neues Interesse gefunden.» Dadurch könnten sie weniger ängstlich und weniger besorgt sein.

Die Psychotherapeutin und digitale Soziologin Julie Albright warnt jedoch vor einer «Pseudo-Verbindung» zur KI. Diese sei zwar «sehr attraktiv», «weil wir biologisch darauf programmiert sind und es etwas in uns simuliert, wonach wir uns sehnen».

Sie mache sich daher Sorgen, um «verletzliche junge Menschen», deren emotionale Entwicklung gehemmt werden könnte. Denn ihr gesamter sozialer Antrieb könnte «in diesen einen Bereich fliessen, statt sich in der realen Welt auszuprobieren und andere Menschen kennenzulernen».