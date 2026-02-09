wechselnd bewölkt
Whatsapp: Neue Funktion für Web geplant

Chiang Mai, Thailand - June 06 2021 :A Woman holding smartphone mobile with whatapp screen to login. xkwx whatsapp, messaging, discuss, meeting, marketing, phone, technology, app, device, mobile, pers ...
Via WhatsApp-Web sollen bald auch Anrufe und Videocalls möglich sein.Bild: www.imago-images.de

Meta lanciert neue Telefon-Funktion für WhatsApp

Das Telefonieren via WhatsApp war bisher nur über das Handy möglich. Wer den Laptop benutzen wollte, musste dafür eine App installieren. Das soll sich nun ändern.
09.02.2026, 13:3809.02.2026, 13:38

Ohne Desktop-App konnte man bisher nicht über WhatsApp Telefonate tätigen, wenn man die Browserversion nutzte. Derzeit testet Meta jedoch bei Beta-Userinnen und -Usern eine Funktion, die Video-, Gruppen- und Sprachanrufe via Web möglich machen soll, berichtet wabetainfo.com.

Mit bis zu 32 Personen soll man so gleichzeitig auch über den Browser telefonieren können. Rund ein Jahr sei an dieser Funktion gearbeitet worden, berichtet das Portal. Aktuell wird sie bei persönlichen Chats getestet. Die Telefonate sollen automatisch Ende-zu-Ende verschlüsselt sein.

In den Webanrufen soll es auch möglich sein, Bildschirmansichten zu teilen, solange es sich um einen Videocall handelt.

Wann genau die neue Funktion allen zur Verfügung steht, ist nicht bekannt. In den nächsten Wochen soll sie an weitere Nutzerinnen und Nutzer ausgerollt werden, bis schliesslich auch solche davon profitieren, die nicht im Beta-Programm sind. Das betrifft vorläufig erst direkte Eins-zu-eins-(Video-)Anrufe. Später sollen dann auch Gruppenanrufe hinzukommen.

Besonders willkommen dürfte die neue Funktion wohl bei Linux-Nutzenden sein. Dafür gab es bisher keine Desktop-App. Ohne eine solche waren Web-Anrufe bisher nicht möglich, nur das Verschicken von Nachrichten. Einzige Alternative war, das Handy in die Hand zu nehmen. Die neue Funktion würde das nun überflüssig machen. (vro)

