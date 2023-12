Loading …

Leaks und ein erster Trailer: Was wir zu GTA 6 wissen

Es sind aufregende Zeiten für Gamer. Denn am Dienstag wird Branchen-Gigant Rockstar langersehnte Informationen und einen Trailer zu «Grand Theft Auto 6» veröffentlichen. Schon länger ranken sich diverse Gerüchte um den Nachfolger der Hit-Serie. Das ist bisher bekannt:

Wann kommt der Trailer?

Rockstar hatte bereits vor einiger Zeit angedeutet, dass Anfang Dezember ein Trailer zu GTA erscheinen soll. Nun stehen auch Datum und sogar die Uhrzeit fest: Am Dienstag um 14.45 Uhr Schweizerzeit wird der Trailer auf YouTube veröffentlicht, und zwar hier:

Wann erscheint GTA 6?

Das letzte «Grand Theft Auto» erschien 2013 und wurde seither über 100 Millionen Mal verkauft. bild: rockstar

Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es keinen. Dennoch schliessen Experten nicht aus, dass wir GTA 6 sogar schon frühestens 2024 und spätestens 2025 in die Hände bekommen könnten. Dies, weil das Entwicklerstudio Take Two im Mai 2023 für diesen Zeitraum massive Gewinne prognostizierten.

Als Grund nannte Strauss Zelnick, der CEO des Unternehmens, die Entwicklung «bahnbrechender Titel» und «neue Rekorde in der operativen Leistung». Das klingt ziemlich nach einem Blockbuster-Game, wie es GTA aller Wahrscheinlichkeit nach sein wird.

Auf welchen Plattformen?

PS5-Besitzer kommen definitiv in den Genuss von GTA 6. Bild: Shutterstock

Auch hierzu gibt es bislang keine gesicherten Informationen. GTA 6 wird definitiv für die Playstation 5 erscheinen. Weiter gibt es zwar Gerüchte, wonach sich Sony die Rechte am neuen GTA exklusiv gesichert haben soll, Experten erscheint dies jedoch unwahrscheinlich. Somit dürfte das Spiel auch für die Xbox Series X/S entwickelt werden.

Fraglich ist hingegen, ob das Game auch für ältere Konsolen wie die PS4 oder die Xbox One erscheint. Auch über eine PC-Version gibt es bislang keine Hinweise. Eine solche dürfte – wenn überhaupt – erst einige Zeit später veröffentlicht werden.

Was ist mit den Leaks?

Bereits im September 2022 sahen Gamerinnen und Gamer die ersten Gameplay-Schnipsel von GTA 6. In einem Mega-Leak ist ein 90-minütiges Video einer frühen Entwicklerversion des Spiels im Netz aufgetaucht. Ein Hacker hatte es veröffentlicht, nachdem er Rockstar damit erfolglos erpressen wollte.

Gerade kursiert erneut ein Bild, dass die komplette Karte des Spieles zeigen soll. Diese wurde jedoch zum Grossteil aus dem geleakten Gameplay-Video sowie einem weiteren 7-sekündigem Video, das die Spiellandschaft aus der Vogelperspektive zeigt, zusammengebastelt.

Was wissen wir sonst noch zu GTA 6?

Übereinstimmenden Informationen zufolge dürfte das Game im fiktiven, aber an Miami angelehnten Ort Vice City spielen. Die Geschichte soll sich um den mit Südamerika verbundenen Drogenhandel und -schmuggel drehen. Deshalb sei auch ein Besuch im südlichen Kontinent möglich.

In wessen Rolle Fans dabei schlüpfen, ist jedoch unklar. Verschiedene Leaks nannten verschiedene Namen und immer wieder kam das Gerücht auf, dass in GTA 6 erstmals auch eine Frau eine der Hauptrollen übernimmt. Auch hierzu gibt es jedoch keine gesicherten Informationen. (leo)