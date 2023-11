So will die EU Cyberangriffe durch Russland und Co. besser abwehren

So versucht Russland die Terror-Angst in Europa gezielt anzuheizen

Im neuen CIDCC arbeiten derzeit fünf Soldaten, die Zahl soll allerdings in Kürze auf 17 steigen, wie die Bundeswehr am Donnerstag mitteilte. Der Aufbau des Zentrums wurde über die Kooperationsplattform Pesco koordiniert. Diese wurde im Dezember 2017 gestartet, um die EU im Bereich der Verteidigung flexibler und unabhängiger zu machen. Abgesehen von Malta sind bei der ständigen militärischen Zusammenarbeit alle EU-Staaten mit dabei.

«Der Angriff Russlands auf die Ukraine und die Bedeutung des Cyberraums in diesem Krieg unterstreichen, wie wichtig es ist, dass Europa auch auf dem digitalen Gefechtsfeld agieren kann.»

So könnte künftig noch schneller und effektiver reagiert werden, wenn im Internet mit Falschinformationen Kampagnen gegen EU-Einsätze gestartet werden. Andere relevante Informationen könnten solche über Aktivitäten von Hackergruppen sein.

Zur Abwehr von Bedrohungen aus dem Cyber- und Informationsraum hat in Brüssel eine von Deutschland initiierte Koordinierungsstelle die Arbeit aufgenommen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Zum Repertoire des russischen Militärgeheimdienstes GRU gehören gezielte Tötungen, verdeckte Militäreinsätze, Hackerangriffe und die Manipulation von Wahlen. In dieser Bildstrecke lernst du seine Einheiten und Operationen kennen.

Zum Repertoire des russischen Militärgeheimdienstes GRU gehören gezielte Tötungen, verdeckte Militäreinsätze, Hackerangriffe und die Manipulation von Wahlen. In dieser Bildstrecke lernst du seine Einheiten und Operationen kennen.

Ist es nur eine Grippe oder doch Corona? So unterscheidet sich der Husten

«Basel–London in rund 5 Stunden»: SBB prüfen direkten Zug nach England

Mehrere Tote in Süd- und Ostukraine ++ Russischer Korrespondent stirbt in Ukraine

«Highway to Hell» – diese Autobahnkosten tun dem Portemonnaie ganz schön weh

So versucht Russland die Terror-Angst in Europa gezielt anzuheizen

Neue Dimension in Putins Desinformationskrieg gegen den Westen: Wie Recherchen zeigen, wird auf Social-Media-Plattformen mit Fake-Fotos zu Antisemitismus und islamistischem Terror Stimmung gemacht.

«Keine Zeit für Spiele» steht am Ende eines Videos, auf Englisch und auf Türkisch. Es ist ein 50 Sekunden langer Streifen mit historischen Aufnahmen. Das Entzünden des olympischen Feuers in München, grosse sportliche Leistungen – und dann Bilder des Entsetzens: Vor rund 50 Jahren, am 5. September 1972, überfielen acht palästinensische Terroristen das Wohnquartier des israelischen Olympiateams, töteten zwei Sportler sofort, die anderen neun Geiseln starben später.