Microsoft schliesst kritische Windows-Lücke – jetzt updaten!

Details zu einer Windows-Sicherheitslücke sind offenbar versehentlich zu früh veröffentlicht worden: Der Fehler betrifft das Dateisystem von Windows 10. Jetzt hat Microsoft ein Update geliefert.

Das Netzwerkdateisystem SMB in Windows 10 ist in der aktuellen Version 3.0 unsicher. Das ging aus einem Eintrag im Talos-Threat-Source-Blog von Cisco hervor. Auch das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnte vor der Lücke. Mehr dazu gibts hier bei T-Online.

Die Windows-Sicherheitslücke ähnelt der Schwachstelle, auf der auch gefürchtete Schädlinge wie «WannaCry» oder «NotPetya» aufgesetzt hatten. Anders als bei diesen, sind diesmal jedoch weniger Computer gefährdet.

Bisher mussten sich Nutzer mit einem Workaround zufriedengeben. Jetzt hat Microsoft aber ein Sicherheits-Update bereitgestellt. Auf der Website von Microsoft können Nutzer das Update für ihr Windows-10-System herunterladen.

Wie findet man heraus, ob man betroffen ist?

Betroffen von der Sicherheitslücke sind ausschliesslich aktuelle Windows-10-Installationen ab Version 1903.

Ältere Windows-Versionen können auf diese Weise nicht angegriffen werden, da sie die fehlerhafte Kompressionsmethode noch nicht unterstützen.

Welche Windows-Version du derzeit nutzt, kannst du in den Einstellungen nachschauen. So gehts:

Drücke die «Windows-Taste» und «I», um die Einstellungen zu öffnen. Alternativ kannst du auf Start klicken und das Zahnradsymbol auf der linken Seite wählen.

und «I», um die Einstellungen zu öffnen. Alternativ kannst du auf Start klicken und das Zahnradsymbol auf der linken Seite wählen. Wähle in den Einstellungen «System» .

. Scrolle im linken Bereich runter und klicke auf «Info» .

. Hier finden sich Informationen zum aktuellen System. Scrolle runter, bis du «Windows-Spezifikationen» siehst. Hier steht die aktuelle Windows-Version.

Unter «Gerätespezifikationen» steht zudem, welcher Systemtyp verwendet wird. Beispielsweise ein System mit einem 64-bit-Prozessor (x64-basierter Prozessor).

Microsoft bietet Updates für verschiedene Systemtypen. Achte darauf, bei einer manuellen Installation stets das richtige Update für das eigene System auszuwählen.

