Microsoft löscht Millionen Nutzerdaten: So rettest du deine Bilder und Videos

Skype verlor insbesondere während der Corona-Pandemie Marktanteile an die Konkurrenten wie Zoom oder WhatsApp. Microsoft Teams hat sich inzwischen allerdings als einer der führenden Anbieter im Markt für Kollaborationssoftware etabliert und spielt eine zentrale Rolle in der Unternehmenskommunikation. (kek)

Skype teilte auf der Kurznachrichten-Plattform X mit, dass Microsoft den Dienst einstellen wird. «Ab Mai 2025 wird Skype nicht mehr verfügbar sein», heisst es in dem Post.

Zu beachten ist, dass der Download einige Stunden dauern kann und die Web-App nur in englischer Sprache zur Verfügung steht.

Mit der Web-App von Microsoft kann nach Anmeldung mit dem Microsoft-Konto gewählt werden, was exportiert werden soll, schreibt das Verbraucher-Portal chip.de . Zu den Daten gehören gespeicherte Chats sowie geteilte Daten wie Bilder, Videos, Videonachrichten oder Voicemails. Mit einem Klick auf «Submit Request» ist der Vorgang abgeschlossen und Microsoft erstellt ein Download-Paket mit den ausgewählten Daten im TAR-Format.

Wer dies nicht möchte und seine Daten nicht verlieren will, sollte aber aktiv werden. Microsoft wird nämlich im Januar 2026 die Nutzerdaten löschen.

Microsoft stellt Skype im Mai ein und will Nutzer zum Umstieg auf Teams bewegen. Wer das nicht möchte, sollte seine Daten bis 2026 exportieren.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Meta bringt KI-Funktionen doch in die EU

Der Facebook-Konzern Meta will seine KI-Funktionen nach monatelanger Verzögerung nun auch in der EU einführen. Als erster Schritt wird zunächst ein Chatbot in sechs europäischen Sprachen verfügbar sein.