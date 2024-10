Der Analogue 3D ist äusserlich kaum vom Original-N64 zu unterscheiden. bild: Analogue

Analogue 3D: Bald kannst du deine alten Nintendo-64-Spiele in 4K spielen

Die kommende Konsole Analogue 3D macht N64-Spiele in 4K-Grafik spielbar – sofern man die alten Game-Module noch hat.

Christoph Thurnherr / ch media

In der Erinnerung sehen die Spiele unserer Kindheit klasse aus. Astreine Grafik, tolle Auflösung, stimmige Atmosphäre. Doch schliesst man eine Nintendo 64-Konsole mittels HDMI-Port an einen modernen Fernseher an, folgt schnell die Ernüchterung.

«GoldenEye 007» von 1997 auf dem N64. Damals ein Highlight, heute ist die Grafik kaum mehr zu ertragen.

Die Spiele waren früher optisch bahnbrechend, heute jedoch scheinen Link, Super Mario oder Donkey Kong unglaublich klobig und unscharf. Die Grafik der Spiele in den grauen Kult-Kassetten zum Einstecken ist schlecht gealtert.

Aber sie kommen bald wieder zum Einsatz.

Analogue 3D – Nostalgie in 4K

Der Hersteller Analogue will eine neue Konsole auf den Markt bringen, die stark an das originale N64 erinnert. Diese sei das «beste Multiplayer-System aller Zeiten», heisst es auf der Webseite. Etwa 70 Prozent aller damals erschienenen Titel seien auf Multiplayer ausgelegt gewesen.

Und sogar 100 Prozent der Spiele will Analogue mit der neuen Konsole Analogue 3D spielbar machen – in 4K. Die Spiele soll man dafür nicht als digitale Version herunterladen müssen, vielmehr sind all jene im Vorteil, die ihre alten Games behalten haben.

Die sollen nämlich wie beim N64 eingesteckt und auf 4K hochskaliert werden. Auch die alten «Raumschiff»-Controller können angeschlossen werden, dazu gibt es überarbeitete, moderne Gamepads. Erscheinen soll die neue Konsole im ersten Quartal 2025.



Interessierte können sich die Spielekonsole auf der Herstellerseite vorbestellen. Sie kostet 250 US-Dollar.​

N64-Klassiker auch auf der Switch

Einige N64-Klassiker gibt es bereits in der Switch-Mediathek zur Auswahl. Allerdings ist diese mit 32 Titeln überschaubar. Laut Bosshunting entspricht das nur rund zehn Prozent aller N64-Titel. Für die neue Konsole gilt das nicht: Dort kommen die Daten direkt von der Quelle.

Was im Umkehrschluss bedeutet, dass man die alten Module braucht. Das dürfte auch nach sich ziehen, dass ein berüchtigtes Feature erhalten bleibt: So lange in die Spiele hineinpusten, bis sie funktionieren. Oder auch nicht. (fm1today.ch)