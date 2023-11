Gehackter IT-Partner des Bundes: Bericht über beunruhigenden Datenklau

Die von einer Ransomware-Attacke betroffene Basler Firma Concevis AG sorgt weiter für negative Schlagzeilen. Angeblich sollen «hochsensible Daten» gestohlen worden und im Darknet gelandet sein.

Bisher war unbekannt, was für Daten die Hacker durch den Angriff auf die Basler Softwarefirma Concevis erbeutet haben. Nun sollen Recherchen von Tamedia zeigen: Die Hacker erbeuteten möglicherweise sensible Personendaten.

Ein Insider, der nicht mit Namen in die Öffentlichkeit treten will, stiess laut Bericht darauf und teilte Auszüge davon mit Journalisten. Sie zeigen angeblich hochsensible Informationen von US-Kunden bei Schweizer Banken. Dazu gehörten deren Name, Wohnsitzland, Pass- und Kontonummer.

Concevis soll für sieben Stellen beim Bund tätig gewesen sein, ausserdem für mehr als ein Dutzend Kantone und Gemeinden, ebenso für viele Banken und Versicherungen sowie zahlreiche private Unternehmen, darunter eine Klinik.

Zu den Bundesstellen gehörten das Verteidigungsdepartement und die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV). Von der Steuerverwaltung sind nun offenbar erste Fragmente aus dem Datenklau im Darknet aufgetaucht. Die Authentizität der darin abgebildeten Informationen lasse sich nicht überprüfen. Doch sie passten zum Profil von Concevis und ihren Arbeiten für die Eidgenössische Steuerverwaltung.

«Die ESTV erhebt im Rahmen der US-Steuerregelung FATCA die Kontostände von US-Kunden bei Schweizer Banken. Gemäss der inzwischen gelöschten Referenzliste auf der Concevis-Website hat die Firma die Software zur Bearbeitung der FATCA-Gesuche betreut.» quelle: tages-anzeiger.ch

Welche Ransomware-Bande steckt hinter der Cyberattacke?

Auf den einschlägigen Leak-Seiten im Darknet, die von Ransomware-Banden betrieben werden, ist bislang kein Posting aufgetaucht. Deshalb ist öffentlich nicht bekannt, wer hinter der potenziell verheerenden Cyberattacke steckt.

Eine Lösegeldforderung sei beim betroffenen Unternehmen eingegangen, schreibt der «Tages-Anzeiger». Concevis habe mitgeteilt, die Firma werde nicht darauf eingehen.

Nach aktuellem Kenntnisstand sei bei der Cyberattacke «das gesamte Netzwerk verschlüsselt» worden, teilte die Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt am 16. November mit.

Wie stand es um die IT-Sicherheit?

Die komplette Verschlüsselung bedeute, dass die Sicherheitsvorkehrungen eher schwach waren und der Angriff relativ spät erkannt wurde, konstatierte die NZZ in einem am vergangenen Mittwoch veröffentlichten Bericht. Das werfe kein gutes Licht auf die IT-Sicherheit bei Concevis.

Doch nicht nur die Firma selbst stehe in der Verantwortung. Die Bundesverwaltung habe ihre Möglichkeiten zur Aufsicht vernachlässigt, indem sie die IT-Sicherheit des externen Software-Partners nicht überprüfen liess.

Schliesslich werfen auch die Angaben des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit, NCSC, zum Datenabfluss Fragen auf. In der nach dem Angriff veröffentlichten Medienmitteilung war von «älteren, operativen Daten» die Rede, die die Kriminellen mutmasslich kopiert hätten. «Solche Daten sollten aber – gerade wenn sie älter sind – nicht mehr auf den Servern der IT-Firma liegen», hält die NZZ fest.

