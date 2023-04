Russland soll geheime Waffe gegen Starlink-Satelliten einsetzen

Wie stört man Satelliten-Kommunikation?

Datenübertragungen per Satellit können an zwei Orten gestört werden:, indem die Satelliten direkt anvisiert werden, und, wo die Empfänger stehen. Dies schreibt die «Washington Post» und bezieht sich dabei auf die Secure World Foundation , eine Stiftung, die Weltraumsicherheit fördern will.Bei denvermischt sich ein Störsignal mit der ursprünglichen Datenübertragung, wodurch die Informationen verzerrt werden, die alle User dieses Satelliten empfangen. Laut Bart Hendrickx, einem Forscher, der das russische Programm analysiert hat , funktioniert Tobol mit ziemlicher Sicherheit auf diese Weise. Starlink-Satelliten würden so tief um die Erde fliegen, dass man wahrscheinlich Interferenzsignale auf sie strahlen könne.Bei der bodengestützten Stör-Methode,genannt, werde ein Signal auf derselben Frequenz wie der Satellit gesendet. Das verhindere, dass angeschlossene Geräte das legitime Signal empfangen können. Diese Methode habe einen kleineren Wirkungsbereich – der Störsender müsse in der Nähe des Ziels sein.