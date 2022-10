Zuvor hatte Musk noch mit dem Aus der Finanzierung gedroht. SpaceX wolle keine Erstattung bisheriger Ausgaben, schrieb er am Freitag bei Twitter. Man könne aber «auch nicht das bestehende System unbefristet bezahlen UND Tausende weitere Terminals schicken». Die Ukraine koste SpaceX rund 20 Millionen Dollar (20.6 Millionen Euro) monatlich. (sda/dpa)

Tech-Milliardär Elon Musk will nach eigenen Angaben die Finanzierung des Satelliten-Internets seiner Raumfahrt-Firma SpaceX für die Ukraine fortsetzen. «Was soll's... auch wenn Starlink immer noch Geld verliert und andere Unternehmen Milliarden von Steuergeldern erhalten, werden wir die Ukraine weiterhin kostenlos finanzieren», schrieb Musk am Samstagabend bei Twitter.

Musk will der Ukraine Starlink abdrehen – nun sollen die USA einspringen

Musk will Starlink-Internet für Ukraine weiterhin finanzieren

Zuerst drohte er mit der Abschaltung des Satelliten-Internetdienstes, jetzt will er Starlink für die Ukraine weiterhin kostenlos anbieten: Elon Musk.

Zuerst drohte er mit der Abschaltung des Satelliten-Internetdienstes, jetzt will er Starlink für die Ukraine weiterhin kostenlos anbieten: Elon Musk.

