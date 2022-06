Die SBB-App erhält ein (geniales) Redesign – das musst du wissen

Zu sehen, mit wie viel Herzblut und Liebe zum Detail das ganze Team am Redesign gearbeitet hat, ist beeindruckend und zeigt sich zum Beispiel an den Übergängen beim Wechsel in der Tab-Navigation, wie der Zug in der EasyRide-Animation langsam aus dem Bahnhof rausfährt oder wie die SwissPass-Karte (unter Abos & Billette) langsam einklappt und abgerundet wird.

Sayanthan Jeyakumar