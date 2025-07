Tschüss, iPhone? Das taugt das Fairphone 6 wirklich

Das steckt drin

Im Fairphone 6 ist ein POLED-Display verbaut.POLED und AMOLED sind zwei verschiedene Arten von OLED-Displays, die hauptsächlich von den beiden südkoreanischen Konzernen LG Electronics und Samsung hergestellt werden. Das P in POLED weist auf die Verwendung eines Kunststoffsubstrats hin, während das AM in AMOLED für Active Matrix steht, wie der Techblog «Android Authority» in einem lesenswerten Erklärstück hier (auf Englisch) erklärt Demnach handelt es sich bei POLED im Grunde immer noch um OLED-Technologie, die zahlreiche Vorteile gegenüber früheren IPS-LCD-Displays bietet.POLED-Displays finde man heutzutage hauptsächlich in Mittelklasse- und Budget-Smartphones, wo sie problemlos mit Samsungs eigenen AMOLED-Panels der unteren Preisklasse mithalten können.