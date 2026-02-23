wechselnd bewölkt14°
DE | FR
burger
Digital
Samsung

Bixby statt Gemini: Diese Änderung betrifft Millionen Smartphone-User

Das Samsung Galaxy S25 (Ultra) erscheint in diesen Farben.
Eine Betaversion von One UI 8.5 samt Bixby-Update lässt sich ab sofort auf Geräten der Galaxy-S25-Serie ausprobieren.

Galaxy-Handys: Samsung macht Bixby zum KI-Agenten​

Einstellungen ändern oder Informationen in Echtzeit aus dem Netz abrufen – alles per Sprachbefehl: Bixby soll das künftig auf Samsung-Geräten können. Und konkurriert damit mit Googles Gemini und Perplexity.
23.02.2026, 13:4623.02.2026, 13:58
Steve Haak / t-online
Ein Artikel von
t-online

Samsung überlässt im Hinblick auf die KI-Assistenz nicht Googles Chatbot Gemini das Feld, sondern macht seinen eigenen Sprachassistenten Bixby zum KI-Agenten mit integrierter Echtzeitsuche. Der neue, mit diversen KI-Fähigkeiten verbesserte Bixby kommt mit der Software-Version One UI 8.5 auf die Galaxy-Geräte, wie das Unternehmen mitteilt.

Samsung verspricht mit dem neuen KI-Agenten Bixby eine intuitive, dialogorientierte Gerätesteuerung in natürlicher Sprache, ohne dass der Nutzer exakte Bezeichnungen oder Befehle kennen und nennen muss.

Ansagen in natürlicher Sprache statt Menü-Sucherei

Bixby verstehe etwa die Anfrage «Ich möchte nicht, dass sich der Bildschirm ausschaltet, während ich ihn noch anschaue» und aktiviert dann die Einstellung «Bildschirm beim Ansehen anlassen», ohne dass man nur ein Menü öffnen oder die genaue Bezeichnung des Features kennen müsste.

Umgekehrt erkenne Bixby auch die aktuellen Einstellungen des Telefons und könne Antworten geben oder Lösungen vorschlagen, wenn der Nutzer etwa eine Frage zum Verhalten des Smartphones stellt.

Bixby versteht natürliche Sprache und soll helfen, Galaxy-Smartphones intuitiv per Sprache zu bedienen.
Bixby versteht natürliche Sprache und soll helfen, Galaxy-Smartphones intuitiv per Sprache zu bedienen.bild: @sondesix

Fragen nach Inhalten werden direkt aus dem Netz beantwortet

Zudem unterstütze Bixby nun auch die Echtzeit-Internetsuche. Dabei können Fragen immer direkt gestellt werden, ohne dass vorher der Browser oder eine andere App geöffnet werden muss. Die Suchergebnisse aus dem Netz werden dann direkt in einem Overlay angezeigt, das vom Bixby-Eingabefeld am unteren Bildschirmrand nach oben ausfährt.

Bixby
Bixby ist der Sprachassistent des südkoreanischen Technologiekonzerns Samsung, der auf zahlreichen Galaxy-Smartphones, Tablets, Smartwatches und Fernsehern vorinstalliert ist. Ähnlich wie andere digitale Assistenten reagiert Bixby auf Sprachbefehle, beantwortet Fragen und unterstützt Nutzer im Alltag. Mit Bixby lassen sich nicht nur Anrufe starten, Nachrichten diktieren oder Termine erstellen, sondern auch Einstellungen innerhalb von Apps verändern, etwa Kameraoptionen anpassen oder Funktionen aktivieren.

Für die Bixby-Nutzung muss man mit einem Samsung-Konto am Gerät angemeldet sein. Zudem ist bei der Bixby-Internetsuche die Zustimmung für den Zugriff auf den eigenen Standort erforderlich, wenn eine Antwort davon abhängt.

Reguläre Version in den nächsten Wochen

Eine Beta-Version von One UI 8.5 samt Bixby-Update lässt sich ab sofort auf Geräten der Galaxy-S25-Serie ausprobieren. Die ersten Smartphones mit regulärem One UI 8.5 dürften die neuen S26-Smartphones sein, die Samsung am 25. Februar vorstellt. Danach wird One UI 8.5 für weitere Galaxy-Geräte ausgerollt.

Bixby erhält mit One UI 8.5 aber auch zusätzliche Konkurrenz. Denn Samsung integriert nebst Googles Gemini künftig weitere KI-Chatbots von anderen Herstellern direkt in sein Betriebssystem.

Bixby, Gemini und neu auch Perplexity

Samsung setzt künftig auf ein «Multi-Agenten-KI-Ökosystem» und integriert neben Bixby und Googles Gemini auch Perplexity in die eigene Software. Der KI-Assistent kann mit dem Sprachbefehl «Hey Plex» aktiviert werden, ähnlich wie Googles Gemini mit «Hey Google» oder Bixby mit «Hey Bixby». Perplexity soll ähnlich wie die bisherigen KI-Agenten Zugriff auf Samsung-Apps wie Notes, Kalender oder Galerie erhalten sowie auf ausgewählte Apps von Drittanbietern.

Mit Material der Nachrichtenagentur DPA

Review
Ich bin zwei Wochen auf Samsungs 2000-Franken-Handy umgestiegen und das kam raus
Review
Das soll das aktuell beste Smartphone sein? Ich bin nicht restlos überzeugt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Beispielfotos mit dem Galaxy S25 Ultra: Das kann die Kamera
1 / 11
Beispielfotos mit dem Galaxy S25 Ultra: Das kann die Kamera
Die Kamera liefert wie die Vorgänger hervorragende und scharfe Aufnahmen bei Tag. Weitere Beispielfotos findest du in dieser Slideshow.
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das japanische Affenbaby Punch erobert Social Media im Sturm – hier siehst du, warum
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Drastische Strafe drohte in den USA: Tesla streicht sein grösstes Werbeversprechen
Tesla muss einlenken: Um einen drohenden Verkaufsstopp zu verhindern, verzichtet der Elektroautohersteller künftig auf die Bezeichnung «Autopilot». Allerdings vorerst nur in Kalifornien.
Namen können täuschen. Im Auto ist das lebensgefährlich. Wer «Autopilot» liest, nimmt vermutlich schneller die Hände vom Lenkrad, als wenn die Rede von einem Fahrassistenzsystem ist. Dabei ist Teslas Technik bisher nur ein Assistent, aber kein digitaler Chauffeur. Der Druck einer US-Behörde zwingt den Konzern nun zu Klarheit.
Zur Story