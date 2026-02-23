Eine Betaversion von One UI 8.5 samt Bixby-Update lässt sich ab sofort auf Geräten der Galaxy-S25-Serie ausprobieren.

Galaxy-Handys: Samsung macht Bixby zum KI-Agenten​

Einstellungen ändern oder Informationen in Echtzeit aus dem Netz abrufen – alles per Sprachbefehl: Bixby soll das künftig auf Samsung-Geräten können. Und konkurriert damit mit Googles Gemini und Perplexity.

Steve Haak / t-online

Mehr «Digital»

Ein Artikel von

Samsung überlässt im Hinblick auf die KI-Assistenz nicht Googles Chatbot Gemini das Feld, sondern macht seinen eigenen Sprachassistenten Bixby zum KI-Agenten mit integrierter Echtzeitsuche. Der neue, mit diversen KI-Fähigkeiten verbesserte Bixby kommt mit der Software-Version One UI 8.5 auf die Galaxy-Geräte, wie das Unternehmen mitteilt.

Samsung verspricht mit dem neuen KI-Agenten Bixby eine intuitive, dialogorientierte Gerätesteuerung in natürlicher Sprache, ohne dass der Nutzer exakte Bezeichnungen oder Befehle kennen und nennen muss.

Ansagen in natürlicher Sprache statt Menü-Sucherei

Bixby verstehe etwa die Anfrage «Ich möchte nicht, dass sich der Bildschirm ausschaltet, während ich ihn noch anschaue» und aktiviert dann die Einstellung «Bildschirm beim Ansehen anlassen», ohne dass man nur ein Menü öffnen oder die genaue Bezeichnung des Features kennen müsste.

Umgekehrt erkenne Bixby auch die aktuellen Einstellungen des Telefons und könne Antworten geben oder Lösungen vorschlagen, wenn der Nutzer etwa eine Frage zum Verhalten des Smartphones stellt.

Bixby versteht natürliche Sprache und soll helfen, Galaxy-Smartphones intuitiv per Sprache zu bedienen. bild: @sondesix

Fragen nach Inhalten werden direkt aus dem Netz beantwortet

Zudem unterstütze Bixby nun auch die Echtzeit-Internetsuche. Dabei können Fragen immer direkt gestellt werden, ohne dass vorher der Browser oder eine andere App geöffnet werden muss. Die Suchergebnisse aus dem Netz werden dann direkt in einem Overlay angezeigt, das vom Bixby-Eingabefeld am unteren Bildschirmrand nach oben ausfährt.

Bixby Bixby ist der Sprachassistent des südkoreanischen Technologiekonzerns Samsung, der auf zahlreichen Galaxy-Smartphones, Tablets, Smartwatches und Fernsehern vorinstalliert ist. Ähnlich wie andere digitale Assistenten reagiert Bixby auf Sprachbefehle, beantwortet Fragen und unterstützt Nutzer im Alltag. Mit Bixby lassen sich nicht nur Anrufe starten, Nachrichten diktieren oder Termine erstellen, sondern auch Einstellungen innerhalb von Apps verändern, etwa Kameraoptionen anpassen oder Funktionen aktivieren.

Für die Bixby-Nutzung muss man mit einem Samsung-Konto am Gerät angemeldet sein. Zudem ist bei der Bixby-Internetsuche die Zustimmung für den Zugriff auf den eigenen Standort erforderlich, wenn eine Antwort davon abhängt.

Reguläre Version in den nächsten Wochen

Eine Beta-Version von One UI 8.5 samt Bixby-Update lässt sich ab sofort auf Geräten der Galaxy-S25-Serie ausprobieren. Die ersten Smartphones mit regulärem One UI 8.5 dürften die neuen S26-Smartphones sein, die Samsung am 25. Februar vorstellt. Danach wird One UI 8.5 für weitere Galaxy-Geräte ausgerollt.

Bixby erhält mit One UI 8.5 aber auch zusätzliche Konkurrenz. Denn Samsung integriert nebst Googles Gemini künftig weitere KI-Chatbots von anderen Herstellern direkt in sein Betriebssystem.

Bixby, Gemini und neu auch Perplexity

Samsung setzt künftig auf ein «Multi-Agenten-KI-Ökosystem» und integriert neben Bixby und Googles Gemini auch Perplexity in die eigene Software. Der KI-Assistent kann mit dem Sprachbefehl «Hey Plex» aktiviert werden, ähnlich wie Googles Gemini mit «Hey Google» oder Bixby mit «Hey Bixby». Perplexity soll ähnlich wie die bisherigen KI-Agenten Zugriff auf Samsung-Apps wie Notes, Kalender oder Galerie erhalten sowie auf ausgewählte Apps von Drittanbietern.

Mit Material der Nachrichtenagentur DPA