Swisscom, Sunrise, Salt oder doch Yallo? Der Vergleich zeigt, wer günstiger ist

So wurde getestet

Der Handy-Tariftest von dschungelkompass.ch und dem Konsumentenschutz basiert auf zwei Nutzerprofilen (Flatrate und Wenignutzer). Berücksichtigt wurden alle relevanten Anbieter von Mobilfunk-Abos und Prepaid-Angeboten für Privatpersonen in der Schweiz. Dies sind Aldi Mobile, CoopMobile, Das Abo, Dicitec Connect, Lebara, Lidl Connect, M-Budget, Mucho Mobile, Quickline, Salt, Sunrise, Swisscom, TalkTalk, UPC, Wingo und Yallo.

Aktionspreise wurden berücksichtigt und in der Spalte «Hinweise» vermerkt. Kombirabatte, die in Kombination mit einem Festnetz-Angebot oder für mehrere Personen im gleichen Haushalt gelten, wurden nicht berücksichtigt.

Es wurden nur Angebote berücksichtigt, die die ganze Datenmenge mit der vollen Bandbreite (mind. 7.2 Mbit/s) versprechen. Für die Telefonie wurde eine durchschnittliche Gesprächsdauer von 2 Minuten angenommen. Die Telefonanrufe erfolgen auf verschiedene Netze mit folgenden Anteilen: 40% Swisscom Mobile, 20% Swisscom Festnetz, 20% Salt Mobile und 20% Sunrise Mobile.