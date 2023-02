Cyberangriff auf die SBB – das wissen wir

Die Angestellten der Schweizerischen Bundesbahnen haben am Mittwoch ein beunruhigendes Schreiben erhalten.

In einer internen Mitteilung an die Angestellten schreiben die SBB, dass das Unternehmen am vergangenen Wochenende einem Cyberangriff ausgesetzt gewesen sei.

«Cyberkriminelle haben Schadsoftware über E-Mails verbreitet. Dabei ist es den Angreifern gelungen, in einen Teil des Unternehmensnetzwerks der SBB einzudringen.»

SBB-Sprecher Reto Schärli bestätigt auf Anfrage von watson, dass es einen Cyberangriff gegeben habe.

Wie der SBB-Sprecher weiter erklärt, seien keine Kundendaten betroffen. Ebenfalls nicht betroffen sei der Bahnbetrieb. «Die Sicherheit der Mitarbeitenden sowie der Kundinnen und Kunden war und ist gewährleistet.»

Strafanzeige eingereicht

Laut interner Mitteilung laufen derzeit Abklärungen. Zusammen mit Partnern und den Bundesbehörden seien die SBB daran, den Cyberangriff zu analysieren.

Und man habe Strafanzeige eingereicht.

Weiter heisst es, die SBB hätten die «aktuellen Sicherheitslevels» erhöht, «zum Schutz der SBB und der eigenen individuellen Daten». Sprich: Die IT-Verantwortlichen können nicht ausschliessen, dass es weitere Angriffsversuche gibt.

Als Vorsichtsmassnahme habe die Konzernleitung zusammen mit dem Leiter Informationssicherheit entschieden, dass sämtliche Angestellten ihr persönliches Passwort ändern müssen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bestätigt, dass es sich um den Angriff einer Ransomware-Bande handelt.