Der Schweizer Computer-Pionier Niklaus Wirth ist gestorben

Der Schweizer Computer-Pionier Niklaus Wirth ist tot. Er starb am 1. Januar im Alter von 89 Jahren, wie die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich (ETH Zürich) am Donnerstag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

Niklaus Wirth. (Archivaufnahme aus dem Jahr 2014) Bild: KEYSTONE

Zuvor hatten mehrere Fachmedien über den Todesfall berichtet. «Mit ihm verliert die Schweiz einen ihrer grössten IT-Pioniere», kommentierte das Portal inside-it.ch den Tod des Informatikers aus Winterthur.

Einen der ersten PCs gebaut

Wirth war von 1968 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1999 Professor für das Fach Computerwissenschaften, das später in Informatik umbenannt wurde, an der ETH Zürich.

Im Jahr 1970 entwarf Wirth die Programmiersprache Pascal. Sie wurde zu einer der populärsten Lehrsprachen und prägte die Entwicklung weiterer Programmiersprachen, wie die ETH Zürich im Jahr 2021 in einem Porträt schrieb.

«Während 31 Jahren entwickelte Niklaus Wirth an der ETH Zürich neue Programmiersprachen (Euler, PL360, Algol W, Pascal, Modula, Modula 2, Oberon, LoLa), baute die ersten Personal Computer (PC) der Schweiz, bildete eine erste Generation von Schweizer Informatiker:innen aus und schrieb mehrere weltweit übersetzte Standardwerke.» quelle: ethz.ch

1976 besuchte er während eines Sabbaticals «Xerox PARC», die Forschungsabteilung des US-Unternehmens Xerox und war zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Xerox hatte soeben seinen ersten PC, «Alto», entwickelt, eine kompakte Konsole mit hochauflösendem Bildschirm, Tastatur und Maus.

Der «Alto» markierte für Wirth den eigentlichen Beginn des Informatikzeitalters, so die ETH. Und da solche Geräte in Europa noch unbekannt waren, baute der studierte Elektroingenieur seinen ersten PC gleich selbst.

Niklaus Wirth mit dem von ihm entwickelten Personal Computer Lilith, mit 128 Kilobyte Speicher. Bild: zvg / ETH Zürich

Für die Entwicklung mehrerer Programmiersprachen wurde Wirth im Jahr 1984 als erste und bisher einzige Person aus dem deutschsprachigen Raum mit dem Turing Award, einer der höchsten Auszeichnungen in der Informatik, geehrt.

Ausserdem schuf er ein nach ihm benanntes Gesetz: das Wirthsche Gesetz. Es besagt, dass die schneller werdende Hardware (wie in Moore's Law beschrieben) keine schnellere Abarbeitung von Aufgaben bewirkt, da die Software immer komplexer und damit schwerfälliger wird.

