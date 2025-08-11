Die Kaufpreise von E-Autos und Verbrennern nähern sich an.Bild: watson
Erstmals nähern sich E-Autos und Benziner beim Preis an. Die Preisschere schliesst sich – vor allem deutsche Hersteller profitieren davon. Neue Zahlen zeigen, wie stark sich der Markt verschoben hat.
11.08.2025, 21:2211.08.2025, 21:22
Markus Abrahamczyk / t-online
Ein Artikel von
In Deutschland kosten Elektroautos im Schnitt kaum noch mehr als Verbrenner. Der Preisunterschied bei den zwanzig beliebtesten Modellen liegt – Rabatte eingerechnet – unter 3000 Euro. Noch vor einem Jahr war er mehr als doppelt so hoch.
Die Ursachen: Hersteller geben auf E-Autos deutlich mehr Rabatt als früher, während sie bei Verbrennern die Nachlässe kürzen. Gleichzeitig steigen die Listenpreise für Fahrzeuge mit klassischem Antrieb, während die für Elektroautos stagnieren oder sinken. Inzwischen gewähren Hersteller auf beide Antriebsarten im Schnitt rund 17 Prozent Preisnachlass.
Warum E-Autos langfristig günstiger sind
In der Regel haben Elektroautos über den gesamten Lebenszyklus betrachtet günstigere Gesamtkosten (Total Cost of Ownership, TCO) als vergleichbare Autos mit Verbrennungsmotor. Stromer profitieren von oft niedrigeren Energiekosten, meist tieferen Wartungskosten und teils von steuerlichen Vorteilen und günstigeren Versicherungen. Für Konsumenten steht aber meist der Kaufpreis beim Händler im Vordergrund. Deshalb können sich E-Autos nur etablieren, wenn der Kaufpreis auf das Niveau vergleichbarer Benzin-Autos fällt. (oli)
Vor allem bei Kleinwagen sind Verbrenner oft noch deutlich günstiger, sofern nur der Kaufpreis und nicht die Gesamtkosten betrachtet werden. Bild: Yannick Brossard
Diese Marken profitieren von der wachsenden Elektro-Nachfrage
Der schwindende Preisabstand hat Folgen: Die Neuzulassungen von E-Autos steigen. Besonders deutsche Hersteller legen zu. VW führt mit knapp 61'600 Elektrofahrzeugen die Statistik an.
Addiert man Audi, Skoda, Seat und Porsche, kommt der Konzern auf rund 136'000 Neuzulassungen seit Jahresbeginn – das macht beinahe 46 Prozent Marktanteil in Deutschland.
BMW folgt mit rund 28'000 Stromern, zusammen mit Mini kommt der Konzern auf etwa 12 Prozent Marktanteil. Dahinter liegen Mercedes, Hyundai und Opel mit jeweils fünfstelligen Zahlen.
Tesla fällt tief
Weniger gefragt sind derweil Fahrzeuge von Tesla. Der US-Konzern liegt bei den Neuzulassungen nur noch auf Platz neun. Seit Januar wurden rund 10'000 Fahrzeuge neu zugelassen. Im Juli reichte es nur für den Rang 14. Die Marktführerschaft in Deutschland ist damit verloren – trotz Preissenkungen.
Regulierung treibt den Markt
Ein weiterer Grund für den Schub: neue EU-Vorgaben. Seit Januar gelten strengere CO2-Flottengrenzwerte. Wer sie nicht einhält, zahlt Strafen. Die Folge: Hersteller steuern gegen – mit Elektroautos.
Was früher mit Umweltprämien erzwungen wurde, entsteht nun aus regulatorischem Druck. Und der Preis befördert das Produkt in den Massenmarkt.
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
1 / 22
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
Rang 20: Volvo EX40 (468 Verkäufe).
quelle: shutterstock
US-Handelsminister Howard Lutnik empfiehlt FOX-News-Zuschauern, Tesla-Aktien zu kaufen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Die frühere Dominanz von Tesla in Europa ist vorbei. Auch im Juli gelang keine Trendwende und die Aussichten trüben sich weiter ein.
Teslas Tief in Europa hält an. Nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr
fallen auch die Juli-Zahlen fast durchs Band schlecht bis katastrophal aus. Es ist eine Kombination verschiedener Faktoren, die Elon Musks Traum vom führenden E-Auto-Hersteller in Europa platzen lassen: darunter sein polarisierendes Image, die zunehmende Konkurrenz durch etablierte Autohersteller
und das rasante Aufkommen neuer, chinesischer E-Auto-Marken.