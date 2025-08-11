klar23°
DE | FR
burger
Digital
Elektroauto

Preisabstand zwischen Elektroautos und Verbrennern schrumpft deutlich

Elektroauto E-Auto Volkswagen VW ID.3
Die Kaufpreise von E-Autos und Verbrennern nähern sich an.Bild: watson

Preisschere zwischen Stromern und Verbrennern schliesst sich

Erstmals nähern sich E-Autos und Benziner beim Preis an. Die Preisschere schliesst sich – vor allem deutsche Hersteller profitieren davon. Neue Zahlen zeigen, wie stark sich der Markt verschoben hat.
11.08.2025, 21:2211.08.2025, 21:22
Markus Abrahamczyk / t-online
Mehr «Digital»
Ein Artikel von
t-online

In Deutschland kosten Elektroautos im Schnitt kaum noch mehr als Verbrenner. Der Preisunterschied bei den zwanzig beliebtesten Modellen liegt – Rabatte eingerechnet – unter 3000 Euro. Noch vor einem Jahr war er mehr als doppelt so hoch.

Die Ursachen: Hersteller geben auf E-Autos deutlich mehr Rabatt als früher, während sie bei Verbrennern die Nachlässe kürzen. Gleichzeitig steigen die Listenpreise für Fahrzeuge mit klassischem Antrieb, während die für Elektroautos stagnieren oder sinken. Inzwischen gewähren Hersteller auf beide Antriebsarten im Schnitt rund 17 Prozent Preisnachlass.

Elektroauto
Warum E-Autos langfristig günstiger sind
In der Regel haben Elektroautos über den gesamten Lebenszyklus betrachtet günstigere Gesamtkosten (Total Cost of Ownership, TCO) als vergleichbare Autos mit Verbrennungsmotor. Stromer profitieren von oft niedrigeren Energiekosten, meist tieferen Wartungskosten und teils von steuerlichen Vorteilen und günstigeren Versicherungen. Für Konsumenten steht aber meist der Kaufpreis beim Händler im Vordergrund. Deshalb können sich E-Autos nur etablieren, wenn der Kaufpreis auf das Niveau vergleichbarer Benzin-Autos fällt. (oli)
infobox image
Vor allem bei Kleinwagen sind Verbrenner oft noch deutlich günstiger, sofern nur der Kaufpreis und nicht die Gesamtkosten betrachtet werden. Bild: Yannick Brossard

Diese Marken profitieren von der wachsenden Elektro-Nachfrage

Der schwindende Preisabstand hat Folgen: Die Neuzulassungen von E-Autos steigen. Besonders deutsche Hersteller legen zu. VW führt mit knapp 61'600 Elektrofahrzeugen die Statistik an.

Addiert man Audi, Skoda, Seat und Porsche, kommt der Konzern auf rund 136'000 Neuzulassungen seit Jahresbeginn – das macht beinahe 46 Prozent Marktanteil in Deutschland.

VWs E-Auto-Verkäufe gehen durch die Decke

BMW folgt mit rund 28'000 Stromern, zusammen mit Mini kommt der Konzern auf etwa 12 Prozent Marktanteil. Dahinter liegen Mercedes, Hyundai und Opel mit jeweils fünfstelligen Zahlen.

Tesla fällt tief

Weniger gefragt sind derweil Fahrzeuge von Tesla. Der US-Konzern liegt bei den Neuzulassungen nur noch auf Platz neun. Seit Januar wurden rund 10'000 Fahrzeuge neu zugelassen. Im Juli reichte es nur für den Rang 14. Die Marktführerschaft in Deutschland ist damit verloren – trotz Preissenkungen.

Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an

Regulierung treibt den Markt

Ein weiterer Grund für den Schub: neue EU-Vorgaben. Seit Januar gelten strengere CO2-Flottengrenzwerte. Wer sie nicht einhält, zahlt Strafen. Die Folge: Hersteller steuern gegen – mit Elektroautos.

Was früher mit Umweltprämien erzwungen wurde, entsteht nun aus regulatorischem Druck. Und der Preis befördert das Produkt in den Massenmarkt.

Mehr zum Thema E-Auto

Benzin-Auto möglichst lange weiterfahren oder durch E-Auto ersetzen: Was ist besser?
Überraschendes Ergebnis: So fit ist ein E-Auto-Akku nach mehr als 160'000 Kilometern
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
1 / 22
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2024
Rang 20: Volvo EX40 (468 Verkäufe).
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Handelsminister Howard Lutnik empfiehlt FOX-News-Zuschauern, Tesla-Aktien zu kaufen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
6 Sex-Karten, die dich hoffentlich befriedigt zurücklassen
Meistkommentiert
1
Schnappt sich ManCity diesen Real-Star? ++ Sion bestätigt Interesse an Nati-Star Rodriguez
2
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
3
Jüngere zahlen für Ältere: «Umverteilung geht komplett in die falsche Richtung»
4
Diese zwei Gebiete soll die Ukraine abtreten – Selenskyj lehnt Vorschlag strikt ab
5
Spanische Stadt verbietet muslimische Feste – und niemand weiss genau warum
Meistgeteilt
1
Trump: «mache keinen Deal mit Putin» ++ Trump: «Putin und Selenskyj sollen sich treffen»
2
Auch Australien will Palästina anerkennen +++ Al-Dschasira-Mitarbeiter in Gaza getötet
3
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
4
Aktualisierter Covid-19-Impfstoff von Moderna zugelassen
5
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
Die frühere Dominanz von Tesla in Europa ist vorbei. Auch im Juli gelang keine Trendwende und die Aussichten trüben sich weiter ein.
Teslas Tief in Europa hält an. Nach einem enttäuschenden ersten Halbjahr fallen auch die Juli-Zahlen fast durchs Band schlecht bis katastrophal aus. Es ist eine Kombination verschiedener Faktoren, die Elon Musks Traum vom führenden E-Auto-Hersteller in Europa platzen lassen: darunter sein polarisierendes Image, die zunehmende Konkurrenz durch etablierte Autohersteller und das rasante Aufkommen neuer, chinesischer E-Auto-Marken.
Zur Story