Schweizer Forscher entwickeln schnelleres Satelliten-Internet 🚀

Teure Tiefseekabel

Das Rückgrat des Internets – den sogenannten Backbone – bildet ein dichtes Netzwerk aus Glasfaserkabeln, die jeweils bis zu mehr als hundert Terabit an Daten pro Sekunde (1 Terabit = 1012 digitale 1/0-

Signale) zwischen den Netzknoten transportieren, wie die ETH Zürich in der aktuellen Mitteilung erklärt. Die Kontinente seien dabei durch die Tiefsee verbunden – und das sei enorm teuer: Ein einzelnes Kabel durch den Atlantik koste mehrere hundert Millionen Dollar. Solche immensen Summen haben in der Vergangenheit Techkonzerne wie Google oder Facebook in eigene Kabel investiert.