Swisscom vermeldet trotz Covid-19 ein «stabiles Betriebsergebnis»



«Swisscom weist ein stabiles Betriebsergebnis und eine gute Marktperformance aus – dies trotz vielen Unwägbarkeiten aufgrund von Covid-19, Sättigung im Schweizer Markt und intensivem Wettbewerb»: So wird Swisscom-CEO Urs Schaeppi in einer aktuellen Medienmitteilung zitiert.

Wichtige Zahlen zum 3. Geschäftsquartal: screenshot: swisscom

Der Konzernumsatz von 8,201 Mia. Franken liege währungsbereinigt um 176 Mio. (-2,1%) unter dem Vorjahr. Im gesättigten Schweizer Kerngeschäft hat das Unternehmen einen Umsatz von 6,148 Mia. (-3,5%) erwirtschaftet. Der Umsatzrückgang um 226 Mio. sei vor allem getrieben durch den anhaltenden Preisdruck und die Auswirkungen von Covid-19; rund ein Drittel davon (73 Mio.) entfalle aufs Roaming.

Breitbandausauf sei «auf Kurs»

Per Ende September 2020 hat Swisscom laut eigenen Angaben in der Schweiz rund 4,3 Mio. oder 80 Prozent der Wohnungen und Geschäfte mit Ultrabreitband (mehr als 80 Mbit/s) erschlossen. 3,0 Mio. oder 56 Prozent der Wohnungen und Geschäfte profitierten von schnellen Verbindungen mit mehr als 200 Mbit/s. Bis Ende 2021 wolle man alle Gemeinden mit Ultrabreitband erschliessen und so auch abgelegenen Ortschaften einen Zugang zu Ultrabreitband ermöglichen.

Bis Ende 2025 soll die Glasfaserabdeckung in Haushalten und Geschäften, Fibre to the Home (FTTH) genannt, gegenüber 2019 auf bis zu 60 Prozent verdoppelt werden.

Die Meldung wird noch ergänzt...

(dsc)

