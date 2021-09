«Die Betrüger wissen, dass viele Nutzer aus Bequemlichkeit das Login Ihres eBanking bei Google suchen. Darum schalten Sie Google Anzeigen, die an erster Stelle erscheinen, wenn man zum Beispiel ‹Raiffeisen Login› eingibt. Klickt man dann auf den Link in der Anzeige, so landet man auf der betrügerischen Webseite.



Auf der Fake Webseite geben sie vor, dass das Login nicht mehr funktioniert und man eine Schweizer Telefonnummer anrufen soll. Diese Telefonnummer wird von Microsoft Skype an die Betrüger vergeben. Die Angaben, die Microsoft Skype von den Betrügern erfasst, sind frei erfunden.



Ruft man an, so meldet sich das Callcenter der Betrüger. Diese versuchen nun das Opfer dazu zu überreden, eine Fernsteuersoftware herunterzuladen. Der vermeintliche Mitarbeiter übernimmt die Steuerung des PC und richtet angeblich zu Testzwecken ein Bitcoin Konto ein, auf das er dann Geld des Opfers überweist.»

Kantonspolizei Zürich cybercrimepolice