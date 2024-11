In der Schweiz wurden 2024 exakt 10 (zehn!) Wasserstoff-Autos verkauft

In der Schweiz wurden 2024 exakt zehn Wasserstoff-Autos in neun Monaten verkauft. Bild: CH Media

Rate mal, wie viele Wasserstoff-Autos in der Schweiz verkauft werden

In den ersten neun Monaten des Jahres wurden in der Schweiz nur 10 Wasserstoff-Autos neu zugelassen. Der Anteil am Neuwagenmarkt ist damit vernachlässigbar, wie Zahlen des Importeurenverbands Auto Schweiz zeigen.

Wasserstoffautos haben seit 2015 einen Marktanteil von konstant 0 Prozent. (2024 umfasst die Zahlen von Januar bis Ende September.)

Nur der japanische Autokonzern Toyota bietet derzeit in der Schweiz einen Wasserstoff-Neuwagen an. Überschaubar ist auch die Tankinfrastruktur: Aktuell sind 18 Wasserstoff-Tankstellen in Betrieb. Diesen stehen über 14'000 öffentliche Ladestationen für E-Autos gegenüber.

Obwohl der Wasserstoffantrieb für Personenwagen auch im Rest der Welt floppt, wird der klassische Verbrennungsmotor auf dem Neuwagenmarkt langsam verdrängt. Alternative Antriebe, also Hybrid- und Elektrofahrzeuge, kamen in den ersten neun Monaten bei uns auf einen Marktanteil von 60 Prozent. Populär sind vor allem Voll- und Mild-Hybride mit Benzin- und Elektromotor (33%) und reine Elektroautos (19%). Weniger gefragt sind Diesel und aufladbare Plug-in-Hybride mit je rund 10 Prozent Marktanteil. Klassische Benziner dürften bis Jahresende erstmals unter die 30-Prozent-Marke fallen.



(sda/awp/oli)