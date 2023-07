Die neusten Entwicklungen zum Xplain-Datenleck in 5 Punkten

Die Veröffentlichung von heiklen Bundes-Daten sorgt in der Schweiz weiter für Gesprächsstoff. Am Wochenende wurde bekannt, wie viele sensible Informationen durch das Leck publik wurden. Die Politik will nun handeln – eine Übersicht.

Sind die Daten noch abrufbar?

Ob die Daten noch im Internet zu finden sind, darüber bestand lange Uneinigkeit. Am Wochenende konnte das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) zwischenzeitlich Entwarnung geben. Das NCSC liess verlauten, die gestohlenen Bundes-Daten seien wieder von der betroffenen Darknet-Seite verschwunden.

Diese Meldung wurde in der Folge aber dementiert: Nach Angaben von zwei mit der Angelegenheit vertrauten IT-Sicherheitsexperten waren die Daten am Abend wieder abrufbar, wie sie nach Tests gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärten. Auch IT-Sicherheitsexperte Marc Ruef schreibt am Montagmorgen auf Twitter, die Daten seien zwar nur umständlich erreichbar, aber nach wie vor abrufbar. Dies zeigten auch watson-Recherchen.

Wie CH Media schreibt, kam es offenbar zu Problemen, weil zu viele Leute die Daten downloaden wollten. Die vielen Anfragen brachten den Server dann zum Zusammenbruch.

Gemäss Angaben eines Beobachters waren die Server am Montagmorgen wieder down. Dabei bleibt unklar, ob es der Bund selbst schafft, den Server der Hacker durch Anfragen so unter Druck zu setzen, dass er kollabiert.

Welche Daten wurden gestohlen?

Als der Bundesrat sich zum Datenraub äusserte, war von «mehreren Millionen Dateien» die Rede, welche entwendet wurden. Am Wochenende lieferten Medienberichte detailliertere Hinweise zum Fall: Wie die «NZZ am Sonntag» und der «Sonntagsblick» schreiben, wurden unter anderem auch hochsensible Dokumente der Bundespolizei Fedpol entwendet. Konkret handelt es sich um als «vertraulich» klassifizierte Dokumente des Bundessicherheitsdienstes.

Zu den gestohlenen Dokumenten gehört etwa eines aus dem Jahr 2018, bei welchem es um Sicherheitsmassnahmen für ausländische Diplomaten und Botschaften sowie vom Bund geschützte Personen und Objekte. Darauf aufgelistet sind nicht nur Adressen von Bundesrätinnen und Bundesräten, sondern auch von Privatresidenzen von einzelnen unter Schutz stehenden Top-Kadern der Schweizer Sicherheitsbehörden. Ebenfalls geleakt wurden sogenannte Red Notices von Interpol, zu welchen Haft- und Auslieferungsversuche sowie Fahndungsausschreibungen gehören, bei welchen es wohl um Schwerverbrecher geht.

Ausserdem könnten auch Login-Daten von Bundesämtern veröffentlicht worden sein, hiess es. Bis jetzt gebe es jedoch keinen Hinweis darauf, dass sich jemand mit den Informationen Zugang zu einem IT-System des Bundes hätte verschaffen wollen, schrieb dazu das NCSC. Ausserdem seien in der Bundesverwaltung gleich nach dem Ransomware-Angriff diverse Sicherheitsmassnahmen ergriffen worden, so auch die Änderung aller Zugangsdaten und Logins.

Weitere Dokumente beinhalten unter anderem Sicherheitsdispositive von hochkarätigen Diplomatenbesuchen und Handynummern von Fedpol-Angestellten. All diese Angaben sind zwar schon älter, reichen nach Angaben der «NZZ am Sonntag» aber dazu aus, um sich ein konkretes Bild der Sicherheitsdispositive der Schweizer Bundespolizei zu machen.

Was sagt das Fedpol zum Vorfall?

Am Sonntag wurde das Bundesamt für Polizei auf Anfrage weder die Veröffentlichung einzelner Dokumente noch deren Aktualität oder Kontext bestätigen, «um den verschiedenen laufenden und angekündigten Untersuchungen nicht vorzugreifen».

Fedpol-Direktorin Nicoletta della Valle. Bild: keystone

Das Fedpol wolle nun geklärt haben, unter welchen Umständen die operativen Daten auf die Server von Privaten gelangt seien. Deshalb habe es auch Strafanzeige gegen Unbekannt eingereicht.

Wie sind die Reaktionen in der Politik?

Das Datenleck sorgte in der Politik ebenfalls für Aufruhr. Dabei gab es viele kritische Worte. «Es fehlt nach wie vor einfach ein Gesamtkonzept im Bund», so SVP-Nationalrat Alfred Heer, Präsident der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats, gegenüber SRF. Der Bund stecke grundsätzlich bei der Cybersicherheit in den Kinderschuhen, sagt er. Deshalb ruft er den Bundesrat zum Handeln auf: «Man muss endlich eine Strategie umsetzen, welche für alle Departemente gilt. Wir stellen fest, dass die Verwaltungseinheiten – salopp gesagt – jede für sich etwas bastelt.»

Alfred Heer, Präsident der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats. Bild: keystone

Auch FDP-Nationalrätin und Sicherheitspolitikerin Maja Riniker zeigte sich gegenüber SRF beunruhigt. Die Daten seien heikel, auch wenn sie schon älter seien, sagt sie. «Dieser Umstand sollte und darf nicht stattfinden», kritisiert Riniker und fordert deshalb, es solle in einem ersten Schritt genau aufgearbeitet werden, wie es überhaupt zum Datenklau kommen konnte.

Sicherheitspolitikerin Maja Riniker (FDP). Bild: keystone

Gerhard Andrey, Grünen-Nationalrat und Sicherheitspolitiker, fordert als Folge des Angriffs derweil mehr Geld für die Cybersicherheit. Armeeressourcen sollten lieber in die Cyberabwehr statt in schweres Kriegsmaterial investiert werden, fordert der Freiburger. Denn die Schweiz sei als Land mit vielen zahlungskräftigen Unternehmen ein speziell attraktives Ziel für solche Cyber-Angriffe. «Aber auch als Sitz der UNO-Organisationen ist die Schweiz stärker exponiert als andere.»

Grünen-Nationalrat Gerhard Andrey. Bild: keystone

Was war zuvor passiert?

Hacker von der Gruppierung «Play» hatten eine Schwachstelle auf den Servern des IT-Dienstleisters Xplain mit Ransomware angegriffen und dort Daten der Bundesverwaltung gestohlen. Weil sie kein Lösegeld erhielten, veröffentlichten sie erste Daten des Fedpols und des Bundesamtes für Zoll und Grenzschutz (BAZG) am 3. Juni im Darknet. Weitere operative Daten der Bundesverwaltung stellten sie dann vor rund zwei Wochen ins Darknet. Die Bundesanwaltschaft eröffnete ein Verfahren.

Das Logo von Xplain. Bild: keystone

Am Mittwoch verabschiedete der Bundesrat das Mandat für einen Krisenstab mit dem Namen «Datenabfluss». Dieser soll die Arbeiten nach dem Hackerangriff koordinieren. «Es muss sichergestellt sein, dass dieser Datenabfluss nicht weitergeht und dass so etwas in Zukunft nicht mehr möglich ist», sagte Bundesrätin Karin Keller-Sutter am Mittwoch. Den Abfluss der Daten bezeichnete sie als «beunruhigend».

Zuletzt war der Bund daran, den Vorfall und das betroffene Datenpaket auszuwerten und zu analysieren. Der Bundesrat ging davon aus, dass dies mehrere Wochen bis Monate dauern könnte.

(dab, mit Material von Keystone-sda)