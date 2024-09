Instagram gibt Eltern von Teenagern mehr Macht

Die so aufgespürten Nutzer werden ebenfalls in Teen-Konten verlagert – mit der Option, die Einschränkungen loszuwerden, für den Fall, dass die Software sich geirrt hat.

Die neuen Teen-Accounts werden zunächst in den USA, Grossbritannien, Kanada und Australien eingeführt. In der EU soll es bis Jahresende losgehen – und dann rund um die Welt im kommenden Jahr.

Eltern werden zudem prüfen können, mit wem ihre Teenager-Kinder in den vergangenen sieben Tagen gechattet haben. Den Inhalt der Nachrichten können sie dabei nicht sehen.

«Wir denken, dass das die richtige Balance zwischen den Rechten der Teenager und der Eltern sowie der Rolle von Social-Media-Unternehmen wie unserem ist», sagte Meta-Politikchef Nick Clegg. Die neuen Einschränkungen könnten dazu führen, dass Teenager Instagram weniger nutzen, räumte er ein. Man hoffe aber auf mehr Vertrauen der Eltern in die Vorkehrungen zur Sicherheit ihrer Kinder.

Nutzer im Alter unter 16 Jahren werden den Schutz nur mit Zustimmung ihrer Eltern lockern können. Zudem will der Mutterkonzern Meta unter anderem mit Hilfe Künstlicher Intelligenz besser erkennen, wenn Teenager ein falsches Alter angeben.

Eltern von Teenagern bei Instagram bekommen mehr Kontrolle über die Nutzung der App durch ihre Kinder. Dabei wird unter anderem eingeschränkt, wer sie kontaktieren kann und was sie bei Instagram sehen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So siehst du nicht aus, Influencer! 9 Mal Instagram vs. Realität

So siehst du nicht aus, Influencer! 9 Mal Instagram vs. Realität

Verrücktes Ende in Baku: Sainz und Perez schiessen sich ab, Piastri gewinnt

Sorry, nein. Es ist vorbei. Tesla kann man nicht mehr fahren

Zwei der besten europäischen Pizzerias sind in der Schweiz

«Jahrhunderthochwasser» ++ Erstes Todesopfer in Tschechien

«Alps» füllt 33 Schränke – neuer Schweizer Supercomputer eingeweiht

Die Schweiz hat einen neuen Supercomputer. Der Rechner mit dem Namen «Alps» wurde am Samstag am nationalen Hochleistungsrechenzentrum in Lugano von Bundesrat Guy Parmelin offiziell eingeweiht. Er gehört zu den leistungsstärksten Supercomputern der Welt.