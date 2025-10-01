freundlich13°
DE | FR
burger
Digital
Social Media

YouTube kooperiert nicht mit europäischer Social-Media-Beschwerdestelle

epa12101381 Neal Mohan, CEO of YouTube, poses on the red carpet for YouTube?s TV upfront Brandcast at Lincoln Center in New York, New York, USA, 14 May 2025. EPA/SARAH YENESEL
Das ist der aktuelle Geschäftsführer von YouTube, der indisch-amerikanische Manager Neal Mohan (Jahrgang 1973).Bild: keystone

YouTube kooperiert nicht mit europäischer Social-Media-Beschwerdestelle – aus Gründen

Das von Techkonzernen finanzierte «Appeals Centre Europe» bietet europäischen Usern eine kostenlose Überprüfung von Entscheidungen von Facebook, Instagram, TikTok, Threads und YouTube.
01.10.2025, 13:3601.10.2025, 13:37

Eine unabhängige Beschwerdestelle für Nutzerinnen und Nutzer von Social-Media-Plattformen hat YouTube für dessen mangelnde Zusammenarbeit kritisiert. «Wir sind besorgt, dass YouTube-Nutzern in der EU der Zugang zu aussergerichtlichen Schlichtungsverfahren verwehrt wird», teilte das Appeals Centre Europe mit Sitz in Dublin am Mittwoch mit.

Das Gremium sprach insgesamt von einer «durchwachsenen» Zusammenarbeit mit den Betreibern der grossen Social-Media-Plattformen. Die Beschwerdestelle hatte Ende 2024 ihre Arbeit aufgenommen.

Inhaltsverzeichnis
Warum ist das wichtig?Wie funktioniert es?Wie verteidigt sich YouTube?Quellen

Warum ist das wichtig?

Europäische Nutzerinnen und Nutzer können sich an die Beschwerdestelle wenden, etwa wenn Falschinformationen oder Hassbotschaften auf ihren Hinweis hin nicht vom verantwortlichen US-Techkonzern gelöscht werden.

Andersherum können sich Betroffene beschweren, wenn sie der Meinung sind, ein legitimer Beitrag sei gelöscht oder ihr Konto zu Unrecht gesperrt worden.

In vielen Fällen sei das Gremium «trotz der Plattformen erfolgreich, nicht wegen ihnen», erklärte der Chef der Beschwerdestelle, Thomas Hughes. Sein Team ist für Beschwerden über die Plattformen Facebook, Instagram und Threads sowie TikTok, YouTube und Pinterest zuständig. Wer einen Antrag einreichen will, kann dies online über die Webseite appealscentre.eu machen.

Der Haken aus Schweizer Sicht: Nur Personen mit Wohnsitz in der EU können Streitfälle einreichen.

Wie funktioniert es?

Über 3000 Anfragen

Das Gremium kann eine Entscheidung der Plattform selbst wieder aufheben. Die Beschwerdestelle hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 3300 zulässige Anfragen erhalten. In drei Vierteln der Fälle fiel die Entscheidung demnach zugunsten der Nutzenden aus, die eine Beschwerde eingereicht hatten.

Bei Inhalten, Konten, Seiten oder Gruppen, die entfernt oder gesperrt wurden, muss die Plattform ihre Entscheidung innerhalb der letzten sechs Monate getroffen haben. Bei Streitfällen über potenziell schädliche Inhalte, die noch auf der Plattform zu sehen sind, gibt es keine zeitliche Begrenzung für den Zeitpunkt, zu dem der Nutzer den Inhalt an die Plattform gemeldet hat.
quelle: appealscentre.eu

Finanziert wird die Beschwerdestelle von den amerikanischen Techkonzernen selbst. Sie setzen mit diesem Gremium eine Vorgabe aus dem EU-Gesetz für digitale Dienste (Digital Services Act, DSA) um, das den grossen Plattformen die Einrichtung einer unabhängigen Stelle für Nutzerbeschwerden vorschreibt.

Das Gesetz soll die Verbreitung von Falschinformationen und Hassbotschaften eindämmen und die Macht der grossen Digitalkonzerne beschränken. Verstossen die Unternehmen systematisch gegen die Vorschriften, drohen ihnen Bussgelder in Milliardenhöhe.

Social-Media-User, die einen Streitfall melden, zahlen eine geringe Gebühr, die ihnen im Falle einer Entscheidung zu ihren Gunsten zurückerstattet wird.

Allerdings können die Plattformen gemäss den Bestimmungen des DSA die Zusammenarbeit mit einer solchen Streitbeilegungsstelle ablehnen und diese hat nicht die Befugnis, den Parteien eine verbindliche Einigung aufzuerlegen, wie Reuters Ende 2024 berichtete.

Wie verteidigt sich YouTube?

Das US-Unternehmen verwies am Mittwoch auf Datenschutzbedenken. YouTube werde die für eine Zusammenarbeit nötigen Nutzerdaten «nicht bereitstellen, ohne dass eine Datenschutzvereinbarung vorliegt, die die Privatsphäre der Nutzer respektiert», teilte eine Sprecherin mit. Sie erklärte, Nutzerinnen und Nutzer könnten ihre Beschwerden stattdessen über das hauseigene Berufungssystem von YouTube einreichen und so etwa die Löschung eines Videos anfechten.

Quellen

(dsc)

Frühere Facebook-Lobbyistin leitet neu europäische Datenschutz-Behörde
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So siehst du nicht aus, Influencer! 9 Mal Instagram vs. Realität
1 / 23
So siehst du nicht aus, Influencer! 9 Mal Instagram vs. Realität
Hier kommen ein paar Influencer, die im richtigen Leben ganz anders aussehen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ehemalige Facebook-Mitarbeiterin enthüllt Geheimnisse
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Warum Putin in argen Nöten ist
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
5
Die seltsame Wandlung der Marjorie Taylor Greene
Meistkommentiert
1
«Genug von Pseudowettbewerb»: Das sagt die Politik zur Einheitskrankenkasse
2
«Das ist kein Service Public» – Kritik an neuer SRF-Reality-Show
3
Hegseth schwört Militärführung auf Krieg ein – Trump hält Lobrede auf USA
4
Und ewig lockt die Einheitskasse
5
Das ZFF stellt KI-Star Tilly Norwood vor – Hollywood ist entsetzt
Meistgeteilt
1
Russischer Besatzungsfunktionär stirbt nach ukrainischem Drohnenschlag
2
Das ist der beliebteste Bundesrat – und das der unbeliebteste
3
Der Summer of Love ist am Ende: Kidman und Urban sollen getrennt sein
4
Pro-Wolf-Aktivisten stören Wildhüter – Kanton Neuenburg reicht Anzeige ein
5
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
Der Absturz nimmt kein Ende – Tesla verliert in Europa acht Monate in Folge
Tesla leidet in Europa, andere Hersteller profitieren. Die schwachen Verkaufszahlen haben vielerlei Gründe und auch aus der Schweiz gibt es für Musk keine positiven Nachrichten.
Die Lage auf dem europäischen E-Auto-Markt in einem Satz erklärt: Teslas Dominanz ist vorbei, VW zieht an der Spitze davon und BYD aus China rollt das Feld von hinten auf.

Doch wie sieht es im Detail aus?
Zur Story