Nutzer berichten von Fehler bei TV-Stick Google Chromecast

Felix Seitzer / watson.de

TV-Sticks sind für viele Film- und Serienfans ein unverzichtbares Gadget zur Nutzung ihrer favorisierten Streamingdienste. Solange diese über eine HDMI-Buchse verfügen, verwandeln die kleinen Geräte auch ältere Fernseher schnurstracks in einen Smart-TV.



Zu den populärsten Streaming-Sticks zählt neben Amazons Fire-TV auch Googles Chromecast. Der Suchmaschinen-Riese brachte 2013 die erste Generation des Geräts heraus – noch ein Jahr, bevor mit Netflix der erste grosse amerikanische Streamingservice in Deutschland an den Start ging.

Bis 2022 folgten drei weitere Generationen sowie der Chromecast Audio und der Chromecast Ultra. Dem Unternehmen zufolge wurden mehr als 100 Millionen Einheiten des Geräts verkauft.

Nun berichten Nutzerinnen und Nutzer bei zwei Modellen allerdings von einem Fehler, der diese unbenutzbar macht.

Google bestätigt Störungen

Wie unter anderem «Golem» berichtet, ist das Modell der zweiten Generation sowie der Chromecast Audio seit Sonntagabend von Störungen betroffen. Die beiden Geräte sind 2015 erschienen. Der Chromecast Audio erfreut sich insbesondere bei Hifi-Fans grosser Beliebtheit, da er auch alten Verstärkern das Streamen von Musik ermöglicht.

Auf X und Reddit berichten zahlreiche Nutzer:innen von Fehlermeldungen, die beim Versuch, sich auf dem Smartphone mit dem Chromecast zu verbinden, angezeigt werden. In der Meldung ist von einem abgelaufenen Zertifikat aufgrund veralteter Firmware die Rede.

Am Montag hat Google die Störung nun offiziell bestätigt. «Wir sind uns eines Problems bewusst, das Chromecast 2. Generation und Chromecast Audio-Geräte betrifft, und arbeiten an einer Lösung», schrieb ein offizieller Google-Account auf Reddit.

Google warnt vor Rücksetzung auf Werkseinstellungen

Gleichzeitig warnt das Unternehmen vor einem Workaround, den viele Reddit-User:innen empfohlen haben. «Setzen Sie Ihr Gerät nicht auf die Werkseinstellungen zurück – wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald die Lösung verfügbar ist», heisst es in dem Statement.

Sollten Nutzer:innen ihr Gerät bereits auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt haben, werde Google «so bald wie möglich» Anweisungen zur Wiedereinrichtung des Geräts bereitstellen.



Im Netz kursieren weitere Methoden, die den Chromecast wieder zum Laufen bringen sollen. So soll es etwa möglich sein, das Datum am Smartphone in die Vergangenheit zu stellen. Google hat diesen Workaround bisher allerdings nicht offiziell bestätigt.

Google hatte im August des vergangenen Jahres angekündigt, die Chromecast-Reihe zu beenden und keine neuen Geräte mehr zu produzieren. Den Schritt begründete das Unternehmen auch mit einer sinkenden Nachfrage nach günstigen Streaming-Geräten. Nachfolger ist der leistungsfähigere und hochpreisige Google Streamer.