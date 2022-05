Replay-TV: Sunrise und Salt verlangen Zusatzgebühr für werbefreies Fernsehen

Wer bei Sunrise auch künftig weiterhin die TV-Werbung überspulen möchte, der wird dafür schon bald eine zusätzliche Gebühr bezahlen müssen. «Es wird voraussichtlich im Spätsommer soweit sein, dass wir diesen Schritt bekannt geben», sagte CEO André Krause am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz in Opfikon zur Nachrichtenagentur AWP.

Bluetooth-Trick knackt Teslas in Sekunden

«Höhlenmensch!» Was Menschen erleben, die jetzt noch Masken tragen

Greenpeace will Werbung für Fleisch, Milch und Eier in der Schweiz verbieten

Fehlt in unserem Hockey die Wertschätzung für Arno Del Curto?

Apple lanciert neue iPhone-Funktionen, die vielen Menschen das Leben erleichtern sollen

Apple erweitert das Angebot von Bedienungshilfen: Automatische Untertitel, eine Türerkennung und ähnliche Features sollen das iPhone und Co. für Menschen mit Behinderung noch nützlicher machen.

Apple bietet bereits seit Jahren ein umfangreiches Paket an Bedienungshilfen für seine Geräte an: Die Funktion «Voice Over» etwa ermöglicht blinden Menschen die Bedienung des Touchscreens auf iPhone oder iPad, eine integrierte Geräuscherkennung meldet Menschen mit Höreinschränkungen per Displayanzeige automatisch, wenn bestimmte Geräusche erkannt werden – etwa ein Alarm, die Türklingel, laufendes Wasser oder ein weinendes Baby. Die Liste der gebotenen Bedienungshilfen ist sehr lang.