Diese grossen Medien-Organisationen haben die Schnauze voll von Elon Musk

Abo-Kunden können längere Tweets schreiben

Twitter gibt seinen zahlenden Abo-Kunden die Möglichkeit, bis zu 10'000 Zeichen lange Tweets zu veröffentlichen. Auch Fettschrift und kursiv werden dabei nun unterstützt, wie Twitter am Freitag bekanntgab. Das entsprechende Blue-Abo kostet in der Schweiz 10 Franken im Monat.



Twitter-Besitzer Elon Musk setzt nach einem Einbruch der Werbeeinnahmen stärker auf Abonnement-Einnahmen und will das Bezahl-Angebot Twitter Blue durch mehr Funktionen und Reichweite attraktiver machen. Autoren, die für Blue bezahlen, können nun auch direkt bei Twitter Lese-Abos für ihre Beiträge verkaufen.



Ursprünglich konnten Tweets bis zu 140 Zeichen haben – die Länge einer SMS. Vor einigen Jahren wurde die Obergrenze auf 280 Zeichen verdoppelt. Mitgründer Jack Dorsey als damaliger Chef wollte das Wesen der Plattform mit ihren kurzen Texten nicht zu sehr verändern. Das Limit führte dazu, dass längere Texte oft als Bildschirmaufnahme aus einer anderen App veröffentlicht wurden.