WhatsApp grün statt blau – die wichtigsten Infos zum neuen Design

Nathalie Trappe / watson.de

Mehr «Digital»

Bei zahlreichen Menschen dürfte bei der Berechnung der durchschnittlichen Bildschirmzeit eine App ganz oben stehen: der altbekannte Whatsapp-Messenger. Auch wenn es mit Telegram, Signal und Threema mittlerweile einige Alternativen gibt, bleibt die Meta-App mit etwa 2,8 Milliarden Nutzern weltweit der beliebteste Messenger.

Seit dem Start im Jahr 2009 hat sich in der App bis auf einige zeitgemässe Features wie die Einführung einer Statusmeldung nur wenig geändert. Jetzt vollzieht Meta aber eine grössere Umgestaltung des Messengers und sorgt damit nicht nur für Freude. Wir zeigen dir, welche Veränderungen WhatsApp aktuell ausrollt und was noch geplant ist.

WhatsApp ändert Standardfarbe von Blau zu Grün

Bei zahlreichen Nutzern hat sich WhatsApp in den vergangenen Tagen stark verändert. Anders als zuvor in dunklem Blauton erscheint nun alles in Grün. Teil dieser Änderung ist unter anderem, dass eine neue Nachricht innerhalb der App mit einem grünen Punkt neben dem Chatnamen gekennzeichnet wird. Zuvor war dieser ebenfalls blau.

WhatsApp grüsst jetzt in Grün. screenshot: watson

Nach einer längeren Testphase unter Beta-Nutzern wird das neue Design nun nach und nach in allen Ländern gelauncht. Dabei soll auch der Abstand gewisser Symbole und die Schattierung im Dunkelmodus angepasst werden.

«Farbe wird jetzt bewusster angewandt, damit du dich auf die wesentlichen Dinge auf dem Bildschirm konzentrieren kannst», schreibt WhatsApp. Informationen des Portals WABetaInfo zufolge sollen User mit dem nächsten Update auch aus vier weiteren Farben für ein individuelles Design ihrer Chats wählen können.

Neue Chat-Filter

WhatsApp will es zudem einfacher als bisher machen, Unterhaltungen in der App zu finden. Wie die Entwickler des Messengers mitteilen, sollen Chat-Filter für Android und iOS helfen, Ordnung zu schaffen. Die Chat-Filter «erleichtern dir das Auffinden, ohne dass du durch dein ganzes Postfach scrollen musst», heisst es.

Die Filter erscheinen am oberen Bildschirmrand. bild: whatsapp

WhatsApp-Nutzer können ihre Chats mithilfe von drei Filtern sortieren, die sich am oberen Display-Rand durch Antippen auswählen lassen. Mit dem Filter «Alle» sieht der Nutzer sowohl Chats als auch Gruppen. Der Filter «Ungelesen» zeigt nur die nicht gelesenen Chats an. Und mit «Gruppen» werden nur die Gruppen-Nachrichten in der Chat-Liste angezeigt.



Android-User erleben heftige Umstellung bei WhatsApp

Für Android-Nutzer änderte sich in den letzten Wochen eine weitere Sache, die mehr als nur eine Optik-Frage betrifft. Seit dem letzten Update hat sich die gesamte Aufteilung innerhalb des Messengers verschoben.

Anstatt wie bisher oben, findet sich die Menüleiste von WhatsApp seit Kurzem auch auf Android-Geräten am unteren Rand. Bei iOS ist das bereits seit jeher der Fall. Experten sehen den Grund für die Änderung in den immer grösser werdenden Smartphone-Displays, bei denen das Bedienen am oberen Bereich oft deutlich schwerer fällt.

Zudem berichten Android-User von einem veränderten Symbol für die Chats am unteren Rand. Anstatt zwei normaler Sprechblasen steht hier nun das WhatsApp-Logo. Beim iOS-Geräten ist diese Veränderung bisher nicht sichtbar.