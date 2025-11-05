WhatsApp lanciert App für Apple Watch – das sind die neuen Funktionen

WhatApp hat eine neue App für die Apple Watch vorgestellt. Alle, die eine Apple Watch Series 4 (mit watchOS 10) oder neuer haben, können die neue App herunterladen.

Diese ermöglicht neben dem Lesen und Beantworten von Nachrichten einige neue Funktionen, die bisher nicht verfügbar waren:

Anrufbenachrichtigungen : Man kann direkt sehen, wer angerufen hat, ohne auf das Handy schauen zu müssen.

: Man kann direkt sehen, wer angerufen hat, ohne auf das Handy schauen zu müssen. Vollständige Nachrichten: Man kann komplette Nachrichten lesen – auch lange Texte sind nun sichtbar.

Man kann komplette Nachrichten lesen – auch lange Texte sind nun sichtbar. Sprachnachrichten : Man kan jetzt auch Sprachnachrichten aufnehmen und versenden.

: Man kan jetzt auch Sprachnachrichten aufnehmen und versenden. Auf Nachrichten reagieren: Man kann jetzt auch mit Emojis auf erhaltene Nachrichten reagieren.

Man kann jetzt auch mit Emojis auf erhaltene Nachrichten reagieren. Medienerlebnis : Bilder und Sticker werden nun klar und deutlich auf der Apple Watch angezeigt.

: Bilder und Sticker werden nun klar und deutlich auf der Apple Watch angezeigt. Chatverlauf: Beim Lesen von Nachrichten kann man nun mehr von einem Chatverlauf auf dem Bildschirm sehen.

WhatsApp betont dabei, dass die Privatsphäre weiterhin gewährleistet sei und persönliche Nachrichten und Anrufe durch Ende-zu-Ende-Verschlüssung geschützt seien.

(ome)