Schwarzenegger freuts: Der Hummer kommt zurück, als Elektro-Monster



Die Mutter aller Macho-Karren kehrt zurück – leise und «umweltfreundlich»

General Motors will seine legendäre Militärmonsterkarre «in umweltfreundlich» lancieren. Die Ankündigung erfolgt in der teuersten TV-Werbepause.

Der Cybertruck von Tesla soll neue Konkurrenz erhalten: General Motors (GM) nimmt mit dem GMC Hummer EV, offiziell am Rennen um den besten Elektro-Pick-up teil.

Arnold Schwarzenegger, ein bekennender und langjähriger Hummer-Fan, dürfte bereits vorbestellt haben.

Für alle Nicht-Autofans: Hummer war eine US-Geländewagen-Marke von General Motors. Von 1992 bis 2010 wurden zivile Versionen des Militärfahrzeugs «High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle» (HMMWV) hergestellt. Das panzerähnliche Gefährt kam in einigen Hollywood-Filmen vor.

1000 PS, und der Akku?

Das Elektroauto soll am 20. Mai 2020 im Montagewerk von General Motors in Detroit-Hamtramck, wo es gebaut werden soll, vollständig enthüllt werden. Der einzige Teil des Fahrzeugs, den wir bisher kennen, ist der Kühlergrill. Es soll 1000 PS haben, ein wahnsinniges Drehmoment (über 15'000 Newtonmeter) haben, und in 3 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen.

Der US-Hersteller hat am Freitag Ausschnitte aus einer Super-Bowl-Werbung mit dem Titel «Quiet Revolution» veröffentlicht. Sie soll am Sonntag in den sündhaft teuren Werbepausen des American-Football-Finalspiels laufen.

Der 10-sekündige Werbespot zeigt nur den Kühlergrill die Frontseite: Video: YouTube/GMC

GM verspricht «eine leise Revolution»: Video: YouTube/GMC

Es gibt noch keine Informationen zu Reichweite oder Preis. Ein Marketingmann sagte zum Elektroauto-Blog Electrek: «Die Reichweite wird absolut wettbewerbsfähig sein mit den anderen angekündigten Elektro-Pick-ups.»

Weiter wurde erklärt, dass GMC die Marke des Herstellers sei und Hummer EV der Name des Fahrzeugs. Im Herbst 2021, wenn der GMC Hummer EV in Produktion gehe, werde er in die Fahrzeugpalette der Marke aufgenommen.

GM wolle mit Elektrofahrzeugen zu alten Erfolgen zurückkehren und auch der seit langem kriselnden Autostadt Detroit zu einem zweiten Frühling verhelfen, schreibt winfuture.de. Neben dem GMC Hummer EV sollen in Detroit-Hamtramck diverse andere Elektroautos vom Band rollen.

