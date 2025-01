Neu entdeckter «Asteroid» entpuppt sich als Tesla

Nach Schätzungen der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) gibt es in der Erdumlaufbahn Zehntausende Trümmerobjekte mit einer Grösse von mehr als zehn Zentimetern. Die Gesamtzahl aller Objekte (auch solcher, die kleiner als zehn Zentimeter sind) wird auf 330 Millionen geschätzt.

Musks Fahrzeug macht auf ein wachsendes Problem im All aufmerksam: Weltraumschrott. Millionen Trümmerteile und ausgemusterte Satelliten fliegen um die Erde – Tendenz steigend.

Auf den Fahrersitz des Teslas wurde die menschengrosse Puppe «Starman» montiert, benannt nach David Bowies gleichnamigem Lied. Ein eingebautes Gerät spielte einen weiteren Bowie-Klassiker in Endlosschleife, bis die Batterie schlappmachte: «Space Oddity».

Hintergrund des Teslas im All ist eine PR-Aktion Musks, der nicht nur Chef des Autobauers, sondern auch der privaten Weltraumfirma SpaceX ist. Als deren Rakete «Falcon Heavy» 2018 getestet werden musste, trennte Musk sich von seinem Cabrio und machte es zur Probeladung. Einen wissenschaftlichen Nutzen hat das Fahrzeug nicht.

SpaceX hat den Roadster 2018 mit einer Falcon Heavy ins All gebracht.

Am 2. Januar wurde ein Asteroid namens 2018 CN41 in die Datenbank des MPC aufgenommen. Nachdem festgestellt worden war, dass es sich um Musks Tesla handelte, der die Bezeichnung 2018-017A trägt und bereits registriert ist, wurde der vermeintlich neue Asteroid wieder aus dem Register gelöscht.

Ein Anfang Januar gemeldeter Asteroid wurde einen Tag später wieder aus der Datenbank des Minor Planet Center (MPC) gelöscht. Der Grund: Bei dem vermeintlichen Himmelskörper handelt es sich um den 2018 ins All geschossenen Tesla Roadster von Elon Musk , wie das MPC mitteilt. Das Minor Planet Center sammelt und katalogisiert Kleinplaneten, Satelliten und Kometen, die unter anderem von Hobbyastronomen gemeldet werden.

