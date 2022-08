Noch nicht gelöst ist der Streit zwischen der Swisscom und der Eidgenössischen Wettbewerbskommission Weko um die Art des Glasfaserausbaus. Die Weko hat den Ausbau der Swisscom gestoppt, was auch Salt betrifft, das mit der Swisscom einen Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen hat. Dadurch kann Salt eine sechsstellige Zahl an Glasfaseranschlüssen nicht in Betrieb nehmen.

Bei den Mikro- und Kleinunternehmen will Salt nun die Konkurrenten Swisscom und Sunrise auch im Festnetz angreifen. Dazu lanciert die Nummer drei ein neues Breitband- und Festnetztelefonieangebot, das mit deutlich billigeren Preisen den beiden Wettbewerbern KMU-Kunden abjagen will.

Alle drei Anbieter haben damit über 200'000 Neukunden in den ersten sechs Monaten gewonnen. Ein Grund sei das Bevölkerungswachstum der Schweiz , sagte Salt-Chef Pascal Grieder am Rande der Medienkonferenz im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Ein weiterer Grund sei die zunehmende Nutzung von mehreren mobilen Geräten und damit auch SIM-Karten .

Der Umsatz legte in den ersten sechs Monaten um 4.2 Prozent auf 520.2 Millionen Franken zu, wie die Salt-Muttergesellschaft Matterhorn Telecom am Donnerstag im Semesterbericht bekannt gab.

So will Salt den grossen Konkurrenten Swisscom und Sunrise Kundschaft abluchsen

Mann tritt Hund, schlägt Frau mit toter Möwe, entblösst sich und flüchtet in den See

Was dir blühen kann, wenn sich Googles Kinderpornografie-Scanner irrt

Zwei Väter verlieren den Zugang zu all ihren Google-Diensten, weil sie für eine ärztliche Ferndiagnose den entzündeten Genitalbereich ihrer Kinder fotografierten. Weil Googles «Kinderpornografie-Scanner» fälschlicherweise Alarm schlug, ermittelte die Polizei gegen sie.

Der kleine Junge von Mark hatte einen schmerzenden, geschwollenen Penis. Seine Frau wandte sich an den Arzt. Dessen Assistentin bat die Eltern, für eine Vorabklärung ein Bild des Penis des Kindes zu schicken, da die Pandemie Anfang 2021 auch in San Francisco grassierte und der Arzt keine Patienten persönlich empfing. Was in dieser Situation vermutlich viele Eltern tun würden, brachte sie in Teufels Küche.