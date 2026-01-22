Nebelfelder-2°
DE | FR
burger
Digital
Wirtschaft

Elon Musk will mit Tesla ab 2027 Roboter verkaufen

Musk kündigt am WEF an, dass er ab Ende 2027 humanoide Roboter verkaufen will

22.01.2026, 21:2522.01.2026, 21:25

Tech-Milliardär Elon Musk stellt in Aussicht, dass Tesla bis Ende 2027 den Verkauf humanoider Roboter starten könnte.

Die Roboter mit dem Namen Optimus führten aktuell einfache Aufgaben in der Produktion des Elektroauto-Herstellers aus, sagte Musk beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Er denke, dass man wahrscheinlich bis Ende kommenden Jahres die Maschinen auch für die Öffentlichkeit in den Handel bringen werde. Der Tesla-Chef ist allerdings bekannt dafür, Fristen zu setzen, die er später nicht halten kann.

Grundsätzlich werde Tesla die Roboter verkaufen, wenn man überzeugt sei, dass sie sehr verlässlich und sicher seien und viele Aufgaben erfüllen könnten, sagte Musk. Man werde die Maschinen bitten können, alles zu machen, was man wolle.

Musk: Irgendwann gibt es mehr Roboter als Menschen

Musk verkündet inmitten sinkender Verkäufe von Teslas Fahrzeugen schon seit einiger Zeit, dass die Zukunft des Elektroauto-Vorreiters in Robotern und Robotaxis liegen werde. In beiden Bereichen gibt es bereits starke Konkurrenz.

In Davos bekräftigte Musk die Prognose, dass es auf der Welt mit der Zeit mehr Roboter als Menschen geben werde – und sie «alle Bedürfnisse der Menschen» erfüllen würden. Die Maschinen könnten etwa Kinder oder Haustiere beaufsichtigen oder sich um ältere Menschen kümmern, nannte er als Beispiele. In der Vergangenheit hatte Musk unter anderem davon gesprochen, dass Optimus «ein unglaublicher Chirurg» sein werde – oder die Roboter Menschen folgen und sie davon abhalten könnten, Verbrechen zu begehen.

Strom bremst laut Musk KI-Entwicklung

Musk hatte auch vorhergesagt, dass es bis Ende des Jahres oder 2027 Software mit Künstlicher Intelligenz geben werde, die «smarter als jeder Mensch» sei. Voraussichtlich in fünf Jahren werde KI dann schlauer als die gesamte Menschheit sein. Aus seiner Sicht ist die grösste Beschränkung für das Tempo bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz der verfügbare Strom. Musk warb vor allem für Solarkraft als Lösung. Tesla ist auch in dem Bereich aktiv.

Musk ist im Rennen mit anderen KI-Entwicklern – wie etwa dem ChatGPT-Erfinder OpenAI – mit der Software Grok, die von seiner Firma xAI stammt. Aktuell steht Grok in der Kritik, weil die Software dazu verwendet werden konnte, Frauen in Bikinis oder Dessous darzustellen. Nachdem Behörden aktiv wurden, schränkte xAI die Möglichkeiten dazu ein. (sda/awp/dpa)

Mehr zum Thema:

Tesla-Auslieferungen fallen – Musk sieht Zukunft woanders
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Jetzt hat Elon Musk auch noch die Filmindustrie gekauft! (Fake News!)
1 / 14
Jetzt hat Elon Musk auch noch die Filmindustrie gekauft! (Fake News!)
Zur Story.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Musk überrascht mit DOGE-Aussage: «Würde es nicht wieder tun»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Darum ist der Schweizer Franken gefragt wie selten
Der Schweizer Franken ist als sicherer Hafen wieder einmal so gesucht wie selten. Grund dafür ist US-Präsident Donald Trump, der mit seiner Rhetorik gegenüber Grönland und der Drohung, gegen ausgewählte EU-Staaten Strafzölle zu verhängen, sollte er das arktische Gebiet nicht bekommen, die Märkte in Aufruhr versetzt hat.
Zur Story