Bei den E-Autos gibt's einen neuen Weltmarktführer – und das sagt der VW-Chef zu E-Fuels

Die synthetischen Kraftstoffe sorgen weiter für Schlagzeilen. Allerdings nicht so, wie es sich die Befürworter wünschen würden. Und dann gibt's auch noch weniger positive News von Tesla.

In diesem Beitrag erfährst du, was der Chef des weltgrössten Autoherstellers von synthetischen Kraftstoffen hält und wer bei den Elektroautos neuer Weltmarktführer ist.

Was sagt der VW-Chef zu E-Fuels?

Der deutsche Volkswagen-Konzern ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und grösster Produzent Europas. Darum werden öffentliche Äusserungen des VW-Chefs zu neuen Technologien umso interessierter verfolgt.

Damit sind wir beim Deutschen Herbert Diess. Und dieser hält wenig von synthetischen Kraftstoffen, wie er in einem aktuellen Interview mit der «Süddeutschen Zeitung» sagte. Die Effizienz dieser E-Fuels sei «extrem schlecht». Und:

«Für die Herstellung braucht es viel Strom. Um ein paar Prozent lässt sich der Prozess vielleicht optimieren. Aber die Grössenordnungen bleiben: Wenn in 2030 einer für 10 Euro Strom tankt, um 500 Kilometer weit zu kommen, wird der E-Fuel-Fahrer 60 Euro ausgeben müssen.»

Warum sagt der VW-Chef das gerade jetzt?

Die deutsche Regierung will auf Wunsch des Koalitionspartners FDP erreichen, dass Autos in der EU auch nach 2035 mit E-Fuels betrieben und damit auch mit Verbrennungsmotoren zugelassen werden dürfen.

VW-Chef Diess sagt, er glaube nicht, dass die Umstellung auf Elektroautos an fehlenden Ladesäulen scheitere, denn:

«In Europa wird die Infrastruktur kein Problem sein, da fliessen gerade sehr viele Investitionsmittel rein, auch von den Mineralölkonzernen, die zum Beispiel ihre Tankstellen weiterbetreiben wollen.»

Probleme sieht der VW-Chef woanders.

Was könnte bei E-Autos zum Problem werden?

«Der Engpass in Europa und anderswo könnten ab Mitte des Jahrzehnts die Batterien und Batteriezellfabriken werden. Die bleiben knapp», sagte er im aktuellen Interview.

In den nächsten Monaten sieht der Manager den eigenen Konzern gegenüber dem Herausforderer Tesla im Vorteil, da er seine eher klassisch aufgestellte Produktion unkomplizierter hochfahren könne als der US-Konkurrent.

«Da sollte sich eine Chance für uns ergeben, jetzt schneller hochzufahren, sodass wir in diesem Jahr den Vorsprung von Tesla bei der Produktion von Elektroautos vielleicht etwas verringern können. Und wir 2025 weltweit Marktführer bei E-Autos sein können.»

Anzumerken ist, dass Tesla derzeit nicht mehr der Weltmarktführer ist, wenn man die Zahl der produzierten, respektive weltweit verkauften E-Autos als Basis nimmt.

Wer ist neuer Weltmarktführer bei den E-Autos?

Tesla hat seinen Platz als weltgrösster Hersteller von Elektroautos an BYD verloren, den chinesischen Hersteller.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres verkaufte Tesla gemäss einem aktuellen Bericht 564'000 Fahrzeuge im Vergleich zu 641'000 Elektrofahrzeugen von BYD.

Dass Tesla an der Spitze abgelöst wurde, stehe in engem Zusammenhang mit der Pandemie-Bekämpfung in Shanghai, konstatiert protocol.com. Die Durchsetzung von Chinas «Null Covid»-Politik habe dazu führte, dass die Metropole Anfang 2022 für zwei Monate komplett geschlossen wurde.

Die Auslieferungen von Tesla-Fahrzeugen seien gegenüber dem ersten Quartal aufgrund von Produktionsproblemen in China um 18 Prozent zurückgegangen – der erste vierteljährliche Rückgang seit Anfang 2020. Die Fabriken des Konkurrenten BYD hingegen seien von den Covid-bedingten Schliessungen in China nicht so stark betroffen gewesen.

Das «Manager-Magazin» kommentiert:

«Das Vorrücken von BYD steht sinnbildlich für den Vormarsch chinesischer Elektroautobauer auf dem Weltmarkt. Insbesondere in Europa, wo etablierte Konzerne wie Volkswagen oder Renault ebenfalls unter Chipmangel und Lieferengpässen leiden, setzen Hersteller aus Fernost gegenwärtig dazu an, Marktanteile zu erobern.» quelle: manager-magazin.de

